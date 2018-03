Wildwasser-Rafting mit den Freaks von den "Tokyo Shock Boys"

Berlin Und London (ots/PRNewswire) - Neuestes Xtreme Booking Video von Hotels.com zeigt, wie einfach die mobile

Buchung ist

Es ist mal wieder so weit - Mit "Wildwasser Buchung" steht die dritte Ausgabe der beliebten Xtreme Booking Video-Serie des weltweit meistbesuchten Hotelbuchungsportals Hotels.com bereit. Dieses Mal mit von der Partie: Die japanische Version von Jackass, die Freaks der "Tokyo Shock Boys"*, bekannt für total verrückte und extreme Stunts.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130729/629866 )

Diese geben sie auch im neuesten Hotels.com Xtreme Booking Video zum Besten: Während die Jungs die eiskalten Stromschnellen eines Berges herunter rasen und einen sieben Meter hohen Wasserfall hinab stürzen, schaffen sie es, mit der Hotels.com-App ein Hotel zu buchen.

"Es hat funktioniert! Trotz Rafting und freiem Fall haben wir es geschafft, ein Hotelzimmer zu buchen und sogar sofort die Buchungsbestätigung erhalten", freuen sich die "Tokyo Shock Boys", die während ihres Stunts mit nur wenigen Klicks das Matsunoi Hotel buchten und bekennen: "Wir waren wirklich nicht sicher, ob die Buchung in dieser Situation funktioniert. Die Geschwindigkeit der Hotels.com-App hat sogar uns "geschockt"."

Johan Svanström, Vice President und Managing Director von Hotels.com im Asien-Pazifik-Raum, erklärt: "Das Video zeigt, dass unsere App auch in den extremsten Situationen Kunden helfen kann, das perfekte Last-Minute-Angebot zu finden. Die mobilen vor Ort-Buchungen in letzter Minute steigen von Tag zu Tag. Das Xtreme Booking Video beweist die Schnelligkeit und Effizienz von mobilen Buchungen via Hotels.com-App, die ausserdem eine Auswahl von mehr als 220.000 Hotels und Tausende von Last-Minute-Angeboten weltweit bietet."

Eingeführt im Jahre 2011, ist die kostenfreie Hotels.com-App bereits für das iPhone, Android, iPad, Windows Phone 7 und Windows 8 verfügbar und wurde bereits mehr als 15 Millionen Mal heruntergeladen. Die App bietet Nutzern die Verwaltung ihrer Welcome Rewards Konten, Zugriff auf bis zu 20.000 exklusive Last-Minute-Angebote basierend auf den Sucheinstellungen und dem aktuellen Standpunkt, sieben Millionen Hotelbewertungen und einen schnellen und einfachen Zugriff auf Buchungen dank einer kontextuellen Homepage, die sich nutzerbasiert verändert.

*Während der Entstehung des Videos erkrankte "Tokyo Shock Boys"-Mitglied Sango Jugo und befindet sich seitdem in ärztlicher Behandlung. Wir senden ihm unsere aufrichtigen und besten Wünsche für eine baldige Genesung. Es ist Sangos ausdrücklicher Wunsch, dass dieses Video, das seine unzähmbare Abenteuerlust zeigt, wie geplant veröffentlicht wird.

Hinweise an die Redakteure:

Die ersten beiden Ausgaben der Xtreme Booking Video-Serie von Hotels.com kamen 2011 und 2012 auf den Markt und können hier angesehen werden:

Hotels.com Xtreme Booking 1 (2011): Hotel Booked in Freefall



JT Holmes in Lake Tahoe, United States

Hotels.com Xtreme Booking 2 (2012): Running with the Bulls

Nitro Circus, Andy Bell in Pamplona, Spain

Die Hotels.com-App kann auf der mobilen Website

heruntergeladen werden.

Herausgegeben im Auftrag von Hotels.com durch das Pressebüro Hotels.com D/A.

Über Hotels.com

Hotels.com ist eines der führenden Hotelbuchungsportale mit einem Portfolio von annähernd 220.000 Qualitätshotels, Bed & Breakfast-Herbergen und Service-Apartments weltweit, zusammen mit allen weiteren benötigten Informationen für die perfekte Hotelbuchung. Hotels.com verfügt über eines der grössten unabhängigen Hotelteams der Branche und verhandelt die besten Angebote für seine Kunden, bietet regelmässig Rabatte sowie besondere Angebote und Aktionen. Regelmässige Newsletter informieren über exklusive Gutscheine, Angebote und Reisetipps. 7 Millionen Gästebewertungen früherer Hotelgäste, die tatsächlich in dem Hotel übernachtet haben, sind auf Hotels.com zu finden. Hotels.com ist der Hotelexperte, bei dem registrierte Kunden bei dem branchenführenden Bonusprogramm für zehn gebuchte Nächte in einem von mehr als 85.000 Partnerhotels mit einer Bonusnacht belohnt werden. Findet ein Kunde die gleiche Buchung für ein im Vorfeld bezahltes Hotel bei einem anderen Anbieter zu günstigeren Konditionen, erstattet Hotels.com den Differenzbetrag. Hotels.com bietet verschiedene Smartphone-Apps und eine speziell für das iPad designte App - alle zum kostenlosen Download unter

http://de.hotels.com/angebote/mobile_deverfügbar. Diese erlauben es

Nutzern auf mehr als 20.000 Last-Minute-Angebote weltweit zurückzugreifen. Seit acht Jahren veröffentlicht Hotels.com in 31 Länderausgaben den Hotel Price IndexTM, eine prämierte, halbjährliche Studie zur Entwicklung der Hotelpreise weltweit: http://press.hotels.com/en-gb/hotel-price-index. Werden Sie Fan von Hotels.com auf Facebook unter

https://www.facebook.com/HotelsdotcomDE, folgen Sie Hotels.com

auf Youtube unter

http://www.youtube.com/user/hotelsdotcom [

C:\Users\ybonanati\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\UBHBYKOS\ ].

Hotels.com ist Teil der Expedia Gruppe, dem grössten Online-Reiseunternehmen weltweit mit einem umfassenden Portfolio an international bekannten Marken. Reisende können online buchen auf http://de.hotels.com oder über die Telefonhotline 069 - 94 51 92 074 im deutschsprachigen Call-Center.

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130729/629866

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Thomas Ritter,

Pressebüro Hotels.com D/A, c/o Zum goldenen Hirschen Berlin , Tel.:

+49(0)30-61002-350, E-Mail: hotels.com @ hirschen.de ; Yvonne Bonanati,

Senior PR Manager Hotels.com, Tel.: +44(0)207-019-2815, E-Mail:

ybonanati @ expedia.com