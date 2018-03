Version 1.2 des ZigBee Home Automation Standards ratifiziert

(PRN) - -- Aktualisierung für erweiterte Geräteintegration und verbesserte Nutzererfahrung

San Ramon, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die ZigBee® Alliance, ein globales Ökosystem von Organisationen, die drahtlose Lösungen für Energiemanagement, Gewerbe- und Verbraucheranwendungen schaffen, gab heute die Ratifizierung einer aktualisierten Version des ZigBee Home Automation Standards bekannt, die jetzt für die Produktentwicklung zur Verfügung steht. Die neue Version ist mit früheren Versionen des Standards vollständig interoperabel.

ZigBee Home Automation ist der branchenführende Standard zur Schaffung intelligenterer Wohnräume, die dem Verbraucher mehr Komfort, Bequemlichkeit, Sicherheit und Energieeffizienz bieten. ZigBee Home Automation 1.2 bringt verschiedene wichtige Neuerungen, welche die Batterielaufzeit von Sicherheitssensoren auf mehr als sieben Jahre verlängern, die Paarung von Geräten standardisieren und die Installations- und Wartungsaufgaben für Verbraucher und Einbauspezialisten vereinfachen. Diese Neuerungen wirken sich signifikant auf die Betriebs- und Gerätekosten von Dienstleistern sowie die Servicequalität für die Verbraucher aus.

ZigBee Home Automation 1.2 beinhaltet Funktionsverbesserungen von Geräten wie Türschlössern und unterstützt zusätzliche Systeme wie intelligente Haushaltsgeräte und elektronische Messinstrumente. Einige der Neuerungen stammen aus der Zusammenarbeit mit der Energy@home Initiative, einem italienischen Gemeinschaftsprojekt und Partner der ZigBee Alliance. Sie bieten den Verbrauchern neue Geräteintegrationsmöglichkeiten und zugänglichere Informationen über den Energieverbrauch von Geräten, ohne dass diese dazu an ein Versorgernetz angeschlossen sein müssen.

"ZigBee Home Automation 1.2 ist ein gewaltiger Fortschritt auf dem Weg zu einer offenen und vollständig interoperablen Plattform für die drahtlose Heimsteuerung", sagte Ted Grauch, Vice President, Video Premise Equipment, Technology & Product, Comcast Cable. "Dienstleister und CE-Unternehmen erhalten mit ZigBee Home Automation 1.2 einen Technologiestandard, der die Planung und Implementierung fortgeschrittener Heimservices weitgehend vereinfacht und deren Energieverbrauch reduziert."

Im Einklang mit ZigBees Betriebspraxis und Qualitätsanspruch wurde ZigBee Home Automation 1.2 strengen Testverfahren unterzogen, und 19 Produkte haben bereits den Golden-Unit-Status für Compliancetests und Zertifizierungszwecke erworben.

"ZigBee Home Automation ist bereits der belastbarste, zuverlässigste und skalierbarste Standard für drahtlose Heimsysteme mit niedrigem Stromverbrauch und die bevorzugte Technologie der weltweit führenden Dienstleister, Einbauspezialisten und Einzelhändler", sagte Tobin J.M. Richardson, Chairman und CEO der ZigBee Alliance. "ZigBee Home Automation 1.2 baut diese Position weiter aus und schafft einen Standard, der jedes Zuhause zu einer intelligenten, sichereren und energieeffizienteren Umgebung für Verbraucher und Familien machen kann."

ZigBee: Control your World ZigBee ist ein globaler Standard zur umweltfreundlichen und drahtlosen Vernetzung unterschiedlichster, im Alltag verwendeter Geräte, damit Sie "Ihre Welt" besser kontrollieren können. Die ZigBee Alliance ist ein Interessenverband von über 400 Unternehmen, die die Weiterentwicklung der innovativen, zuverlässigen und unkomplizierten ZigBee Technologie vorantreiben. Die Alliance fördert die weltweite Verbreitung von ZigBee als führenden drahtlos vernetzten Überwachungs- und Steuerungsstandard für Anwendungen in der Verbraucherelektronik sowie für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.zigbee.org.

ZigBee Certified Das ZigBee Certified-Programm gewährleistet, dass Produkte, die im Einklang mit den ZigBee-Standards gebaut wurden, den Erwartungen entsprechend funktionieren und mit den Produkten anderer Hersteller interoperabel sind. Die Zertifizierung von Produkten ist außerdem ein entscheidender Bestandteil des Standardentwicklungsverfahrens der Alliance. Im Gegensatz zu den Praktiken anderer Standardorganisationen sind Tests und Zertifizierungen von Produkten erforderlich, bevor ein ZigBee-Standard zur Anwendung freigegeben wird. Der ZigBee Cerified-Prozess gibt Herstellern die Gelegenheit, eine Vielfalt von Produkten an Kunden aller Art zu liefern, die von der Einfachheit der ZigBee-Steuerung profitieren können. Mehr über das ZigBee Certified-Programm erfahren Sie unter:

