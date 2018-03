Neubau: Liedermacher und Musik-Irrsinn am Spittelberg

Wien (OTS) - Von Weltmusik, Wienerlied und Pop bis zu Varietee, Kleinkunst, Comedy und Kinder-Theater lässt das von Direktorin Nuschin Vossoughi erstellte Sommer-Programm 2013 des "Theater am Spittelberg" (7., Spittelberggasse 10) keine Wünsche offen. Am Dienstag, 30. Juli, kann sich das Publikum an einem Konzert des Liedermachers "Der Nino aus Wien" erfreuen. Der Sänger und Gitarrist (aktuelles Album: "Bulbureal") tritt an diesem Abend mit Raphael Sas (Debüt-Album: "Gespenster", Keyboard, Gitarre, Gesang) und "pauT" (Bass, Gesang) auf. Der Abend hat den Titel "sing-songwriting auf wienerisch" und beginnt um 19.30 Uhr. Karten: 16 Euro. Für Mittwoch, 31. Juli, kündigt die Theater-Leitung ein Konzert zweier "genialer Jazz-Instrumentalisten" an, die für ein ungewöhnliches Klangerlebnis sorgen. Das "Duo Thomas Gansch - Georg Breinschmid" spannt mit Trompete, Flügelhorn, Kontrabass, Gesängen, "Body-Percussion" und Pfiff einen wundersamen Melodienbogen. Um 19.30 Uhr startet eine Reise durch Sound-Galaxien "zwischen dem Stern Jazz und dem Planeten Wien". Glaubt man der Werbung, steht der Zuhörerschaft ein "gepflegt musikalischer Irrsinn" ins Haus. Eintrittspreis: 18 Euro. Informationen zum Sommer-Spielplan der Bühne am Spittelberg (Saison-Ende: Montag, 30. September), diversen Ermäßigungen und dem günstigen "Sommer-Abo 2013" bekommen Interessierte unter der Rufnummer 526 13 85. E-Mails an das Theater:

