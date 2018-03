Erneut Familientag in 37 Museen

"Reiseziel Museum" - zweiter Termin in diesem Jahr am 4. August

Bregenz (OTS/VLK) - Am Sonntag, 4. August 2013, lädt das "Reiseziel Museum" zum zweiten der drei Sommertermine in diesem Jahr. In insgesamt 37 Museen in Vorarlberg und Liechtenstein können an diesem Tag wieder Kinder als kleine Reiseleiterinnen und Reiseleiter ihre Familien auf eine interessante und unterhaltsame Museumsreise führen.

Diese gemeinsame Aktion der Kulturabteilung und der Initiative Kinder in die Mitte des Landes Vorarlberg sowie der Kulturstiftung Liechtenstein ist ein besonders attraktiver Beitrag im Rahmen der engen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem Land Vorarlberg und dem Fürstentum Liechtenstein, so Familienlandesrätin Greti Schmid und Kulturlandesrat Harald Sonderegger. Schon der erste der drei heurigen "Reiseziel Museum"-Termine war ein Erfolg: Rund 1.760 kleine Reiseleiterinnen und Reiseleiter begleiteten am ersten Juli-Sonntag ihre Familien durch die Museen, sodass an diesem Tag insgesamt 3.158 Kinder und Erwachsene im Rahmen der Aktion unterwegs waren.

Der Themenschwerpunkt lautet heuer "Von hier nach dort und umgekehrt!" In jedem teilnehmenden Museum erwartet die Kinder und ihre Familien ein eigens für sie entwickeltes Programm zum Thema "Reisen" mit tollen Mitmach-Aktionen. Dabei erfahren die Kinder mehr über Objekte oder Menschen, die eine lange Reise hinter sich haben. Die speziellen Kinder- und Familienprogramme wurden mit Museumspädagogen entwickelt.

Familiengerecht ist wie immer an den "Reiseziel Museum"-Aktionstagen auch der Eintrittspreis: Für Familien mit Kindern nur einen Euro bzw. einen Franken pro Person und Museum (Voraussetzung: Vorarlberger Familienpass, Liechtensteiner Reisezielkarte).

Der dritte und letzte "Reiseziel Museum"-Termin in diesem Sommer ist am Sonntag, 1. September 2013, wieder von 10:00 bis 17:00 Uhr. Nähere Informationen auf www.vorarlberg.at/kinderindiemitte

