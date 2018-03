ÖCV-Verbindungen als NS-Opfer entschädigt

ÖCVer engagierten sich aktiv gegen NS-Verbrechen

Wien (OTS) - Die im Jahr 1888 gegründete und somit älteste katholische Studentenverbindung der Steiermark, Carolina, wurde neben zwei weiteren Grazer ÖCV-Verbindungen und einer MKV-Verbindung aus dem Allgemeinen Entschädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus entschädigt. ÖCV-Präsident Florian Tursky zeigt sich darüber erfreut:

"32 der heutigen 49 ÖCV-Verbindungen, so auch die Carolina, wurden vor 1938 gegründet. Nach dem Einmarsch Hitlers in Österreich wurden sämtliche CV-Verbindungen verboten. Dem Katholizitätsprinzip verpflichtet engagierten sich die ÖCVer aber auch im Untergrund aktiv gegen die Gräueltaten des Nationalsozialismus. Wir sind sehr froh, dass mittlerweile mehr als die Hälfte der betroffenen Verbindungen durch den Entschädigungsfonds bzw. die Republik Österreich als NS-Opfer anerkannt wurden."

Die symbolische Entschädigungszahlung von 1.500 US-Dollar an die Carolina deckt einige materielle Schäden, die die Grazer ÖCV-Verbindung hinnehmen musste. Viel schlimmer als der materielle Schaden ist jedoch das menschliche Leid, das viele ÖCVer im Widerstand ertragen mussten. So wurden insgesamt 25 ÖCVer von den Nazis hingerichtet. Darunter befanden sich, um beim aktuellen Fall zu bleiben, zwei Carolinen: der Franziskanerpater Johann Kapistran Pieller und der Arzt Ludwig Mooslechner, die kurz vor Kriegsende ermordet wurden. Dem Patria-Prinzip des ÖCV verpflichtet wurden viele Mitglieder von ÖCV-Verbindungen, so auch 38 Carolinen wegen ihres Bekenntnisses zu Österreich inhaftiert. 42 Carolinen mussten Zwangsversetzungen, Degradierungen und Entlassungen über sich ergehen lassen.

Der 25-jährige Präsident des Österreichischen Cartellverbandes Tursky betont: "Wir sind stolz, dass wir durch unsere Mitglieder auf politischer und humanitärer Ebene eine aktive Rolle im Kampf gegen den Nationalsozialismus für unser Österreich einnehmen konnten. Die aktuelle Entschädigungszahlung an die Carolina und die weiteren katholischen Verbindungen ist zwar nur eine symbolische, aber eine umso bedeutendere Bestätigung, dass wir den richtigen Weg gegangen sind." Die Entschädigungssumme wird im Übrigen einem karitativen Projekt zugeführt. "Es ist uns wichtig, auch heute die Probleme der Zeit zu erkennen und zu agieren anstatt zu reagieren. Wir als ÖCVer möchten nach wie vor eine prägende und vorbildliche Rolle in Politik und Gesellschaft einnehmen", so der ÖCV-Präsident abschließend.

