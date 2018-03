ÖH ruft zu Solidarität mit Flüchtlingen auf

Abschiebung von Refugees in Krisengebiet steht kurz bevor

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) ist entsetzt über die heutige Inhaftierung von acht Flüchtlingen. "Ich bin schockiert darüber, wie unmenschlich die österreichischen Behörden gegen Menschen vorgehen, die aus ihrem Heimatland geflüchtet sind.", sagt Julia Freidl vom Vorsitzteam der ÖH. Besonders schlimm empfindet sie die Tatsache, dass das Außenministerium vor Reisen in die Krisenregion Pakistan warne, das Innenministerium aber schutzbedürftige Menschen genau dorthin abschiebe. "In dieser Bundesregierung weiß die eine Hand nicht was die andere gerade macht. Und diese Politik geht dann zulasten von Menschen, die keine Lobby haben.", kritisiert Freidl Innenministerin Mikl-Leitner. Aber auch die Stadt Wien wäre beteiligt und mitverantwortlich für diese Misere, ergänzt sie.

Die betroffenen Personen sind keine Unbekannten. Sie lebten in den letzten Monaten im Servitenkloster in Wien-Alsergrund nachdem Polizei und Kirche den seit November 2012 anhaltenden Protest im Votivpark und in der Votivkirche beendeten. In mehreren direkten Gesprächen mit der Innenministerin und hohen Repräsentanten der katholischen Kirche wurde den AsylwerberInnen die Prüfung sämtlicher Fälle und die Bereitstellung von Ausweichquartieren zugesagt. "Die Prüfung der einzelnen Asylanträge war nur ein Vorwand, um den Protest zu beenden.", ist sich Julia Freidl sicher und fordert, dass derartige Versprechen auch ernsthaft umgesetzt werden. Einige der Flüchtlinge haben eine lange Geschichte in ihrem Heimatland. Die einen wurden aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit verfolgt, die anderen weil sie sich gegen das dort herrschende Regime aufgelehnt hatten. "Österreich hat sich verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmend und ist jetzt dringend aufgefordert, diese Verpflichtung zu erfüllen.", sagt Freidl.

Muhammad Numan, einer der AktivistInnen erklärte heute in einer Presseaussendung, dass es unklar sei, wie die pakistanische Regierung auf dorthin abgeschobene Flüchtlinge reagieren würde, sobald sie in Pakistan angekommen sind. Julia Freidl appelliert an die Innenministerin, die drohenden Abschiebungen zu verhindern. "Mikl-Leitner muss endlich menschenrechtlich bedenkliche Aktivitäten wie Abschiebungen in ein Krisengebiet beenden.", so Freidl: "Eine gleichberechtigte und solidarische Gesellschaft hilft allen Menschen. Aus diesem Grund solidarisieren wir uns auch mit dem Protest heute Nacht um ein Uhr vor dem Polizeianhaltzentrum Rossauer Lände."

