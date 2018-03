TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Ägypten am Abgrund", von Floo Weißmann

Ausgabe vom 29. Juli 2013

Innsbruck (OTS) - Sowohl den Muslimbrüdern als auch ihren Gegnern fehlt die Bereitschaft zum politischen Kompromiss. In der arabischen Führungsnation droht jetzt eine weitere Eskalation der Gewalt.

Mit dem neuerlichen Blutbad vom Wochenende verdüstern sich die Zukunftsaussichten für Ägypten weiter. Diejenigen im Westen, die die Entmachtung der demokratisch gewählten Muslimbrüder durch einen Militärputsch stillschweigend toleriert haben, müssen spätestens jetzt umdenken. Schon der Volksmund weiß, dass man den Teufel nicht mit dem Beelzebub austreiben soll. Dieses Sprichwort gilt auch für Ägypten.

Die neuen Machthaber in Uniform sind zu den Methoden eines Polizeistaats zurückgekehrt und sie schrecken offenbar vor exzessiver Gewalt nicht zurück. Anstelle des angekündigten nationalen Dialogs entfaltet sich eine Kampagne, die jeden Widerstand brechen soll. Dafür sprechen unter anderem die Verhaftung zahlreicher Führungskader der Muslimbrüder, die hanebüchenen Anschuldigungen gegen den gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi und das Blutbad vom Wochenende. Diese Kampagne wird den Konflikt aber eher anfachen als beenden. Die Muslimbrüder sind unter jahrzehntelanger Repression zur größten Organisation des Landes herangewachsen. Ihre Entmachtung und neuerliche Unterdrückung wird sie kaum von der Bildfläche verschwinden lassen, sondern viel eher radikalisieren.

Umgekehrt sind die Muslimbrüder nicht allein Opfer dieser Polarisierung, sondern sie haben entscheidend dazu beigetragen. Statt ihren Wahlsieg als Auftrag zu verstehen, gemeinsam mit allen gesellschaftlichen Kräften ein neues Ägypten aufzubauen, haben sie versucht, ihre eigene Agenda durchzudrücken und ihre Macht langfristig abzusichern. Mit ihrer Sturheit und politischen Unerfahrenheit haben sie den Schwung und die historische Chance der Revolution verspielt und in nur einem Jahr den Rest des Landes auf die Barrikaden gebracht. Dies diente den Generälen als Vorwand, eine von vielen vorschnell bejubelte Notbremse zu ziehen. Jetzt erinnern die Verhältnisse in Ägypten in gewisser Weise wieder an die Zeit vor der Revolution.

Beiden Lagern fehlt offenbar die Bereitschaft und die Fähigkeit dazu, die Macht zu teilen und politische Kompromisse zu schließen. Dabei liegt es auf der Hand, dass in Ägypten erst dann wieder Ruhe einkehren und ein Aufschwung einsetzen kann, wenn alle gesellschaftlichen Kräfte - von den jungen Liberalen über die alten Eliten bis zu den Muslimbrüdern - ein wenig zurückstecken und die anderen an der Gestaltung der Zukunft teilhaben lassen. Bis es so weit ist, droht der arabischen Führungsnation noch viel mehr Chaos und Blutvergießen.

