Neues Volksblatt: "Lobby für Lehrer" von Markus EBERT

Ausgabe vom 29. Juli 2013

Linz (OTS) - Lehrer haben sich volles Mitleid verdient.

Nein, dieser Satz ist nicht der sonntäglichen Hitze im Redaktionskammerl geschuldet: 31,4 Grad Celsius bei Abfassung dieses Kommentars, aber keine Klimaanlage (macht ohnehin krank); ein geöffnetes Fenster würde nur weitere heiße Luft einströmen lassen, außerdem ist selbst an Wochenenden der Verkehrslärm knapp an der Grenze zur Psycho-Folter. Aber das kann Ihnen eigentlich total egal sein.

Ich wiederhole also im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte: Volles Mitleid mit den Lehrern!

Während es nämlich für das VOLKSBLATT von heute ziemlich unerheblich ist, unter welchen Arbeitsbedingungen es gestern produziert wurde, ist es ganz und gar nicht unwichtig, unter welchen Bedingungen unsere Lehrerinnen und Lehrer tagtäglich arbeiten.

Doch die lähmenden Dienstrechtsverhandlungen stellen alles andere in den Schatten, was wichtig wäre für die Schule, die Lehrer und damit vor allem für die Schülerinnen und Schüler. Wie sollen die Pädagogen Anfang September motiviert im Klassenzimmer stehen, wenn sich an ihren Arbeitsbedingungen nichts geändert hat? Wie soll die inhaltliche Verbesserung der Schule vorangetrieben werden, wenn die Hauptakteure keinerlei öffentliches Standing genießen?

Lehrer brauchen eine Lobby, weil nur gute Lehrer in der Lage sind, aus Kindern und Teenagern gute Schüler zu machen.

