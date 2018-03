SJ empört über geplante Abschiebung von mindestens 8 Refugees!

Acht protestierenden Flüchtlingen droht bereits morgen Abschiebung nach Pakistan - Abschiebung könnte Todesurteil bedeuten

Wien (OTS) - Mindestens 8 Flüchtlinge des Refugee Protest Camps im Servitenkloster sollen bereits morgen nach Pakistan abgeschoben werden, nachdem sie heute von der Polizei in Schubhaft genommen wurden. Den Flüchtlingen wurde ein negativer Asylbescheid ausgestellt, obwohl ihnen bei der Ankunft in Pakistan eine sofortige Verhaftung droht. "Die geplante Abschiebung der Refugees ist mit großer Wahrscheinlichkeit ihr Todesurteil! Diese Menschen mussten fliehen, weil sie in Pakistan verfolgt und bedroht wurden. Jetzt will das Innenministerium sie dorthin zurück schicken. Dieses Vorgehen ist unmenschlich!", verurteilt Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend.

Empörte Reaktionen ruft die Entscheidung des Innenministeriums auch bei Marina Hanke, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien, hervor. Werden die acht Flüchtlinge morgen tatsächlich abgeschoben, sehe es auch für die restlichen Refugees im Servitenkloster schlecht aus, von denen niemand einen positiven Asylbescheid hat. "Durch die Abschiebung aller Refugees aus dem Servitenkloster wird deren wohlbegründeter Protest gegen das österreichische Asylsystem im Keim erstickt. Das scheint dem Innenministerium wenige Wochen vor der Wahl besonders recht zu kommen", so Hanke. "Die Sozialistische Jugend verurteilt das Vorgehen seitens der Polizei und des Innenministeriums. Die Flüchtlinge brauchen Österreichs Unterstützung, damit ihr Leben nicht länger bedroht ist!", so Moitzi und Hanke abschließend.

