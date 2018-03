ÖAMTC: 50-Meter Taubergung in Raabklamm

Wanderin hatte sich offenen Bruch zugezogen

Wien (OTS) - Einen schwierigen Einsatz absolvierten ÖAMTC-Christophorus-Pilot Arno Wösch und seine beiden Kolleginnen, Notärztin Dr. Waltraud Wuser und Flugretterin Gundula Tackner. Die Crew war am Samstag in die Raabklamm bei Weiz gerufen worden.

Eine 21-jährige Steirerin hatte sich beim Durchwaten des Flusses einen offenen Bruch am Vorderfuß zugezogen. Da sich eine Bergung der Verletzten in der steilen Schlucht als extrem schwierig gestaltet hätte, wurde Christophorus 12 angefordert. Die ÖAMTC-Crew führte eine Taubergung am 50 Meter langen Seil durch und flog die Wanderin anschließend ins LKH Graz.

