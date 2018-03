Refugee Camp Vienna: Morgen Abschiebung von Refugeeaktivisten in Terrorregion! Widerstand wächst!

Acht Refugees in Schubhaft nach täglicher Polizeikontrolle.

Wien (OTS) - Heute um 9.00 Uhr wurden bei den täglichen Polizeikontrollen im Rahmen des "gelinderen Mittels" acht Refugees der Bewegung direkt in Schubhaft genommen. Laut Polizei steht morgen ein Flug nach Pakistan bereit. Und das, obwohl Pakistan als eines der Länder mit den meisten Menschenrechtsverletzungen gilt. Menschenrechtsexpert*innen und Kirche sind empört über das Vorgehen.

Die Region, in der die Mehrheit der Refugees nun abgeschoben werden sollen, gilt als eine der gefährlichsten der Welt. Ali Nisar erklärt die Situation in Pakistan: "Die meisten der Refugees kommen aus der Provinz Khyber Pakhtunkhwa. Das ist die Region, in der sich Osama Bin Laden mit seiner mordenden Gruppe versteckt hat. Drohnenangriffe und Selbstmordattentate passieren hier täglich. Mein Zimmernachbar Ali Nawab wartet in der Schubhaft nun auf seine Abschiebung ins Swat Tal, wo er erst gestern seinen Cousin bei einer gezielten Tötung der Taliban verloren hat."

"Normalerweise kommen Flüchtlinge, die nach Pakistan abgeschoben werden, direkt für Monate ins Gefängnis. Da wir uns jedoch kritisch über unsere Heimat in den Medien geäußert haben und die pakistanische Regierung das mitbekommen hat, wissen wir nicht, was mit uns dort passiert. Viele Menschen verschwinden nach Abschiebungen.", so Muhammad Numan.

"Vor zwei Tagen gab es zwei Bombenanschläge in der Stadt Parachinar. 60 Personen wurden getötet, 160 verletzt. Ich bin verzweifelt, weil ich den Kontakt zu meiner Familie verloren habe. Ich bin in einer schrecklichen Situation und die österreichische Regierung glaubt mir nicht. Ich weiß nicht, welche Beweise ich ihnen noch geben kann. Sie sagen, pakistanische Schiiten haben keine Probleme. Aber was versteht die Regierung dann unter Problemen?", zeigt sich Syed Muhammed Mustafa stark besorgt.

Die Refugees planen nun Protestaktionen und mobilisieren vor den Abschiebegefängnissen. Für morgen ist eine Demonstration vor der Rossauer Kaserne geplant. "Wir werden es nicht zulassen, dass die Innenministerin auf unseren Rücken Wahlkampf betreibt und werden diese Abschiebungen verhindern! Wir rufen alle Menschen in Österreich auf, uns im Kampf gegen diese Ungerechtigkeit zu unterstützen! We will rise!", schließt Mir Jahangir ab.

refugeecampvienna.noblogs.org