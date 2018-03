Korun zu Schubhaft für Servitenklosterflüchtlinge: ÖVP-Wahlkampf auf dem Rücken von gefährdeten Menschen

Außenministerium warnt vor Reisen nach Pakistan, Innenministerium will dorthin abschieben

Wien (OTS) - "Heute wurden bis zu zehn Schutzsuchende aus dem Servitenkloster in Schubhaft genommen. Die meisten von ihnen sind aus Pakistan, zu dem das Außenministerium bis heute auf seiner Homepage festhält: 'aufgund der weiterhin bestehenden hohen Terrorgefahr wird von nicht unbedingt notwendigen Reisen abgeraten'; samt Angabe 'Hohe Sicherheitsgefährdung' für das ganze Land. Dass bis zu zehn Menschen, die aus ebendiesem Land geflüchtet waren, dorthin zurückverfrachtet werden sollen, ist menschlich wie politisch nicht hinnehmbar" stellt Alev Korun, Menschenrechtssprecherin der Grünen, fest.

"Die Angst des ÖVP-geführten Innenministeriums bzw der ÖVP, bei der kommenden Wahl schlecht abzuschneiden, ist offensichtlich so groß, dass sie diese Abschiebung knapp vor der Wahl inszenieren wollen. Die Innenministerin muss die geplante Abschiebung in ein Land, das laut österreichischem Außenministerium mit dem Prädikat 'hohe Sicherheitsgefährdung' versehen ist, stoppen. Alles andere wäre reiner Zynismus", so Korun. "Mit dieser unmenschlicher Härte macht die ÖVP die bisherigen Bestrebungen ihres Integrationsstaatssekretärs zunichte, der zumindest einen anderen Ton in der 'Ausländerpolitik' anschlug. Ich erwarte mir eine klare Stellungnahme von Staatssekretär Kurz zu dieser Aktion und seinen Einsatz, diese menschengefährdende Abschiebung zu stoppen", schließt Korun.

