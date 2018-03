Welt-Hepatitis-Tag - Oberhauser: Mehr Bewusstsein in der Öffentlichkeit schaffen

Impfung bester Schutz gegen Hepatitis A und B

Wien (OTS/SK) - "Weltweit ist die Hepatitis-Erkrankung auf dem Vormarsch, da das Bewusstsein für die Gefahr und die Prävention vernachlässigt werden. Um sich mit Hepatitis A zu infizieren, genügen oft schon Verunreinigungen in Wasser oder Lebensmitteln. Hepatitis B wird über alle Körperflüssigkeiten - am häufigsten durch ungeschützten Geschlechtsverkehr - und Blut-zu-Blut-Kontakt übertragen, Hepatitis C nur durch Blut-zu-Blut-Kontakt und Blutbestandteile. Eine Impfung ist daher der beste Schutz gegen eine Infektion mit Hepatitis A- und B-Viren", machte SPÖ-Gesundheitssprecherin Sabine Oberhauser anlässlich des heutigen Welt-Hepatitis-Tages auf die Wichtigkeit der Schutzimpfung aufmerksam. ****

"Die Behandlung bereits erkrankter Menschen hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Trotzdem bleiben Aufklärung, Information und Prävention wichtige Maßnahmen im Kampf gegen diese Krankheit. So ist beispielsweise die Hepatitis Hilfe Österreich seit mehr als einem Jahrzehnt eine kompetente Informationsplattform und Anlaufstelle für Betroffene, aber auch für gefährdete Berufsgruppen. Gemeinsam müssen wir mehr Bewusstsein in der Öffentlichkeit schaffen und die Stigmatisierung von bereits erkrankten Menschen verhindern", so Oberhauser. (Schluss) kg/bj

