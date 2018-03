Erfolgreiche Halbzeit beim wienXtra-ferienspiel

Über 50 000 Kinder strömten im Juli zu den Aktionen des ferienspiels, viele Highlights kommen noch.

Wien (OTS) - Sommer in Wien - das heißt Spiel und Spaß mit dem wienXtra-ferienspiel. Über 200 verschiedene Aktivitäten, alle günstig oder gratis, sorgen in ganz Wien für abwechslungsreiche Ferien und bunte Stadtabenteuer. "Das wienXtra-ferienspiel ist die größte nicht-kommerzielle Ferienaktion in Europa und darüber hinaus auch die beste. Dass das Angebot wie jedes Jahr auch heuer wieder so überwältigend angenommen wird, macht mich als Jugendstadtrat stolz und glücklich. Die pädagogische Qualität, die Vielfalt der Angebote und die Preispolitik von Günstig bis Gratis machen das ferienspiel europaweit einzigartig", so Jugendstadtrat Christian Oxonitsch.

Bereits im Juli nahmen über 50 000 Kinder an den vielfältigen Veranstaltungen der größten Ferienaktion Europas teil. Allein beim Startfest im Donaupark feierten 14 000 BesucherInnen einen fulminanten Ferienauftakt und erlebten zwei wunderschöne Sommertage mit über 50 Mitmach-Stationen und mitreißender Bühnenshow. Alle Infos zum ferienspiel gibt es auf www.ferienspiel.at.

Garantiert keine Langeweile

Das ferienspiel hatte im Juli viel zu bieten und tausende Ferienkids waren live dabei. Ob Tretboot fahren an der Alten Donau, Badespaß in den Wiener Bädern, Lesen im Park, Butterschlagen im Landgut Cobenzl oder Hundewanderung im Prater - der Andrang war enorm. Bestens besucht waren auch das Ferienkino im cinemagic, Koch-Workshops, Kinderflohmärkte und Sportangebote wie Radfahr-Trainings, Sommerrodeln, Klettern, Taekwondo, Fußball oder Stuntskaten.

Im August geht es fröhlich weiter

Bis 1. September warten noch viele, spannende Aktivitäten auf die FerienspielerInnen - und das bei jedem Wetter. Scheint die Sonne, heißt es auf zu Abenteuer-Wanderungen, in den Böhmischen Prater, zum Bauernhof oder zu Spielaktionen im Grünen. Und wenn es einmal nicht so schön ist, gibt es tolle Indoor-Aktivitäten wie Kinder dieser Welt (UNO), Alles echt im Kunsthistorischen Museum, Eine Brücke für die Lücke (AzW) oder fantastische Konzerte im Musikverein u.v.m.. Außerdem stehen noch 4 echte ferienspiel-Highlights am Programm:

Museums Hörbox

Ein ganz besonderes ferienspiel-Erlebnis ist die Museums Hörbox für Kinder ab 8 Jahren. An 7 Tagen im August gehen Kinder in 5 Wiener Museen mit offenen Ohren auf Entdeckungsreise und verpacken ihre Eindrücke in spannende Hörwelten. Alle Aufnahmen von Gesprächen, Interviews, Geräuschen werden im Radio und Internet zu hören sein.

Rein ins Rathaus!

Von 19. bis 24. August verwandelt sich das Wiener Rathaus in eine Kinderstadt. Hier haben Kinder das Sagen.

Sie verwalten und gestalten ihre Stadt, arbeiten als PostbeamtInnen, ZeitungsredakteurInnen, TaxifahrerInnen, studieren oder gründen ihr eigenes Geschäft. Auch die Regierung ist ganz in Kinderhänden. Täglich wählen die BürgerInnen ihre/n BürgermeisterIn und ihre StadträtInnen. Bei Treffen mit echten PolitikerInnen wie dem Wiener Bürgermeister und den StadträtInnen können FerienspielerInnen ihre Erfahrungen rund um Stadtpolitik und Stadtverwaltung besprechen.

Sportfest

Neue Sportarten testen, bei der großen Spokiade mitmachen oder die Spielstationen erobern - bewegungshungrige Kids kommen beim großen Sportfest am 24. August am Wienerberg ganz auf ihre Rechnung. Seilspringen, Standweitsprung, Basketball, Volleyball, Slackline und noch viele weitere Stationen laden zum Ausprobieren ein.

[die party]

Zum Abschluss der Ferien noch einmal richtig feiern! Gemeinsam mit FreundInnen heißt es für alle 10 - 13-Jährigen am 29. August bei der großen Party im Rathaus chillen, tanzen, spielen und toben. Auf dem Programm steht auch ein exklusives Live-Konzert von Popstar Elija. Eltern müssen draußen bleiben.

sommerferienspiel

Sa, 29.6. bis So, 1.9.2013

ferienspiel-Hotline: Tel. 4000-84 400, ferienspiel @ wienXtra.at www.ferienspiel.at. Infos und Anmeldung in der wienXtra-kinderinfo im MuseumsQuartier.

ferienspiel-Highlights:

Rein ins Rathaus! Mo, 19.8. bis Sa, 24.8., 10 -17 Uhr im Wiener Rathaus - Eintritt frei!

Sportfest: Sa, 24.8., 13 - 17 Uhr, 10., Bundessport- & Spielplatz Wienerberg - Eintritt frei!

[die party]: Do, 29.8., 17 - 20 Uhr im Wiener Rathaus - Eintritt frei!

