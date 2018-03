"trend": Nur jeder vierte Österreicher hält die heimischen Lehrer für sozial gut qualifiziert

Befragte mit Schulkindern sind noch kritischer - 76 Prozent befürworten Lockerung des Kündigungsschutzes

Wien (OTS) - Die zähen Verhandlungen über ein neues Lehrerdienstrecht haben offenbar auch auf das Image der Pädagogen abgefärbt: Nur 24 Prozent der Österreicher meinen laut einer Umfrage des Linzer Market-Instituts, dass der durchschnittliche Lehrer sozial sehr gut bzw. gut qualifiziert ist - während die fachliche Eignung immerhin von 59 Prozent positiv eingeschätzt wird. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin "trend" in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe. Noch kritischer fällt das Urteil der unmittelbar Involvierten aus:

Von den Befragten mit schulpflichtigen Kindern haben nur 16 Prozent eine gute Meinung über die soziale Qualifikation der Lehrer. Eindeutig ist auch das Meinungsbild über die Arbeitsbedingungen des Berufsstandes. Auf die Frage, ob ein durchschnittlicher heimischer Lehrer inklusive Vor-, Nachbereitungszeit und Verwaltungstätigkeit so viel wie ein durchschnittlicher unselbständig Erwerbstätiger arbeitet, antworten 74 Prozent mit "eher weniger" bzw. "sicher weniger". Nur 9 Prozent sind der Meinung, dass die Pädagogen mehr schuften als der Rest der Bevölkerung. Eine Lockerung des Kündigungsverbots - so dass sich jeder Schuldirektor sein Team selbst zusammenstellen kann - befürworten 76 Prozent der Österreicher. Mehr dazu und Detailergebnisse auch auf www.trend.at.

Rückfragen & Kontakt:

Redaktion trend; Tel.: 01/534 70 3402