ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Tennis-bet-at-home-Cup Kitzbühel und von der Schwimm-WM Barcelona 2013

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 29. Juli 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Tennis-bet-at-home-Cup in Kitzbühel um 11.55 Uhr und von der FINA-Schwimm-Weltmeisterschaft Barcelona 2013 um 18.00 Uhr, die Höhepunkte aus der 2. Runde der tipp3-Bundesliga um 20.15 Uhr, das Tennismagazin "ATP World Tour Uncovered" um 11.25 Uhr und das "Funsport-Magazin" mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.15 Uhr.

Der Bet-at-home-Cup Kitzbühel 2013, das größte Sandplatzturnier in Österreich, besticht mit dem besten Cut-Off der vergangenen neun Jahre. Neben Vorjahres-Finalist Philipp Kohlschreiber, der Nummer eins des Turniers, schlägt in Kitzbühel mit Juan Monaco auch einer der stärksten Sandplatzspieler der vergangenen Jahre auf. Der Argentinier weiß bereits, wie es sich anfühlt, in Kitzbühel siegreich vom Platz zu gehen, hat er doch 2007 das Turnier für sich entscheiden können. Er ist als Nummer zwei des Bet-at-home-Cups gesetzt. Ein Highlight aus österreichischer Sicht ist das Antreten von Österreichs Nummer eins Jürgen Melzer.ORF SPORT + überträgt von 29. Juli bis 3. August täglich live aus Kitzbühel. Kommentator ist Oliver Polzer, als Kokommentator spricht Stefan Koubek.

Mit Jakub Maly, David Brandl, Lisa Zaiser, Caroline Reitshammer und Martin Spitzer haben sich fünf Schwimmer des Österreichischen Schwimmverbands für die Weltmeisterschaft in Barcelona qualifiziert. Spitzer musste aber aufgrund einer Verletzung für die WM absagen. ORF SPORT + überträgt täglich von 28. Juli bis 4. August jeweils von 18.00 bis 20.15 Uhr live aus Barcelona.

Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Mirna Jukic.

ORF SPORT + bringt in dieser Zusammenfassung die Höhepunkte von den Begegnungen der 2. Runde der tipp3-Bundesliga. Es treffen SK Puntigamer Sturm Graz - SV Scholz Grödig, SK Rapid Wien - SC Wiener Neustadt, FC Admira Wacker Mödling - FC Wacker Innsbruck, SV Josko Ried - RZ Pellets WAC und FC Red Bull Salzburg - FK Austria Wien aufeinander.

