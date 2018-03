TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Hände weg vom Lkw-Fahrverbot"von Mario Zenhäusern

Wer an den Lkw-Fahrverboten an Arlberg- und Fernpass rüttelt, stellt den freien Warenverkehr über das Wohl der Menschen.

Innsbruck (OTS) - Die Felbertauernsperre zeigt, wie wichtig ein funktionierendes Verkehrsnetz ist. Noch wichtiger ist die Gesundheit der Menschen.

Aufatmen in Osttirol. 40 Tage nach dem verheerenden Felssturz auf die Felbertauernstraße ist die wichtige Nord-Süd-Verbindung wieder offen. Zumindest provisorisch. In einem wahren Kraftakt haben alle Beteiligten eine Ersatzstraße aus dem Fels gesprengt, die größere Schäden verhindert. Nicht nur bei der Felbertauernstraßen AG, sondern in ganz Osttirol: Pünktlich zur Hauptreisezeit im Sommer ist der kürzeste Weg in den Süden und damit auch in die Ferienregionen Osttirols wieder frei.

Der Felssturz im Gemeindegebiet von Matrei i.O. zeigt mit aller Deutlichkeit auf, wie abhängig wir von einem funktionierenden, gut ausgebauten Straßennetz sind. Allein der Osttiroler Tourismus verzeichnete während der Felbertauernsperre ein Minus von 16 Prozent bei den Nächtigungen.

Diese Tatsache darf aber nicht dazu missbraucht werden, dem EU-Motto vom "Fahren um jeden Preis" das Wort zu reden. In diese Richtung geht die Forderung der Wirtschaftskammer Vorarlberg, während der Sperre des Arlbergtunnels in den Sommermonaten 2015 und 2017 die aufrechten Lkw-Fahrverbote am Arlberg- und Fernpass aufzuheben. Diese Regelungen wurden zum Schutz der Menschen entlang dieser Strecken verordnet. Wer sie aufhebt, stellt den freien Warenverkehr einmal mehr über das Wohl der betroffenen Bevölkerung und macht damit klar, dass wirtschaftlicher Profit wichtiger ist als die Gesundheit der Menschen.

Es sollten sich so viele Experten wie möglich Gedanken über den Ost-West-Transit während der Tunnelsperre machen. Ihre einzige Vorgabe muss aber lauten: Hände weg von den Lkw-Fahrverboten an Arlberg- und Fernpass!

