Papst mahnt Politiker zu sozialer Verantwortung und Dialog

"Überwindung gesellschaftlicher Übel braucht Mittelweg zwischen egoistischer Gleichgültigkeit und gewaltsamen Protesten" - Weltjugendtag steuert auf seinen Höhepunkt zu

Nach dem Programm vom Samstagvormittag (Ortszeit) - Rio de Janeiro, 27.07.13 (KAP) Brasilien braucht einen Mittelweg zwischen egoistischer Gleichgültigkeit und gewaltsamen Protesten:

Das hat Papst Franziskus am Samstag in einer mit Spannung erwarteten Rede bei einem Treffen mit der Führungsschicht des Landes im Stadttheater von Rio de Janeiro dargelegt. Politik und Wirtschaft müssten den Menschen und das Wohl aller in den Mittelpunkt stellen und die Bevölkerung an Entscheidungen besser beteiligen, zudem jedes Elitedenken überwinden und die Armut ausmerzen.

"Dialog, Dialog, Dialog!", mahnte der Papst eindringlich. Nur eine "Kultur der Begegnung" führe zu Entwicklung, lasse gutes Einvernehmen zwischen den Kulturen und Religionen wachsen und eine gegenseitige Wertschätzung ohne grundlose Vorbehalte entstehen. "Entweder setzt man heute auf die Kultur der Begegnung, oder alle verlieren", so Franziskus.

Politikern hatte der Papst Brasiliens Bischöfe, Priester und Ordensleute getroffen - geht der Weltjugendtag auf seinen Höhepunkt zu. Am Abend steht eine große Gebetsfeier mit über einer Million Jugendlichen am Strand der Copacabana auf dem Papst-Programm. Viele von ihnen übernachten anschließend bei kühler Witterung auf dem Strand, um hier sonntags die Abschlussmesse mit Franziskus zu feiern.

An die Copacabana, an der Übernachtungen sonst streng verboten sind, wurden die Abschlussereignisse des katholischen Jugendtreffens erst kurzfristig verlegt, nachdem sich das vorgesehene Gelände außerhalb der Stadt durch tagelange Regenfälle in einen Morast verwandelt hatte.

Am gestrigen Freitag hat der Papst Beichte gehört, mit jungen Häftlingen und Jugendlichen aus aller Welt gesprochen und abends einen großen Kreuzweg gebetet. Bei diesem Anlass, zu dem Franziskus eigens 35 Müllsammler aus seiner Heimat Argentinien eingeladen hatte, rief er die Jugend zu Mitleid, Barmherzigkeit und Nächstenliebe nach dem Vorbild Jesu auf. Jesus lehre jeden, "den anderen immer mit Barmherzigkeit und Liebe zu betrachten - vor allem den, der leidet, Hilfe braucht, auf ein Wort, eine Geste wartet".

Detailliertere, laufend aktualisierte Berichte vom Weltjugendtag in Rio de Janeiro unter www.kathpress.at/brasilien

