TROPENHITZE in Österreich: UV-Schutz Aktion für Bauarbeiter

Gesetz regelt Hitzefrei bei Arbeiten im Freien ab 35 Grad

Wien (OTS/ÖGB/GBH) - Bauarbeiter müssen in der Sonne hart arbeiten, ob sie wollen oder nicht. Sie können nicht in den Schatten flüchten, wie von Experten empfohlen. Deshalb werden bei einer bundesweiten UV-Schutzaktion von den Bausozialpartnern (Gewerkschaft Bau-Holz, WKO Geschäftsstelle Bau) in Zusammenarbeit mit der AUVA Sonnenschutzcreme, UV-Schutzbrillen, UV-T-Shirts für Lehrlinge, Trinkwasser sowie ausreichendes Aufklärungsmaterial auf Baustellen von der GBH verteilt. ++++

Gerade im Sommer fallen die meisten Überstunden an, da bei schlechtem Wetter nicht immer gearbeitet werden kann. Dazu kommen Lärm, Staub, Stress und viele andere Arbeitsbelastungen. "Das haut sogar den stärksten Bauarbeiter um", bekräftigt GBH-Bundesvorsitzender Abg. z. NR Josef Muchitsch.

Die Folgen bei Arbeiten in der prallen Sonne sind nicht nur schwere Sonnenbrände, sondern auch bösartige Erkrankungen bis hin zum Hautkrebs! Dazu kommen Kreislaufbelastungen und Schädigung der Augen durch UV-Strahlung.

Seit Juli 2010 ist die Verordnung optische Strahlung kurz "VOPST" in Kraft. Die VOPST setzt Grenzwerte für künstliche und natürliche Strahlungsbelastung. Gerade Bauarbeiter und alle anderen im freien Tätige brauchen einen Schutz vor den gefährlichen, nicht sichtbaren Lichtspektrum im Bereich UV (Ultraviolett) und Infrarot (IR). Diese Belastung kann ähnlich wie bei Lärm, entweder akut zur Schädigungen führen, oder langfristig und schleichend erfolgen.

Hitzeregelung ab 35 Grad bei Arbeiten im Freien

Im Herbst 2012 wurde auf Vorschlag der Bausozialpartner im Parlament eine Regelung im Bauarbeiter- Schlechtwetterentschädigungsgesetz geschaffen. Darin ist geregelt, dass bei plus 35 Grad Hitze das Arbeiten im Freien eingestellt werden kann. Die Entscheidung dazu liegt beim Arbeitgeber bzw. dessen Beauftragten. Den Arbeitern gebührt eine Entschädigung in der Höhe von 60 Prozent des Stundenlohns in dieser Ausfallzeit. Im langjährigen Jahresdurchschnitt gab es 4,4 Arbeitstage mit über 35 Grad Hitze.

Hitzeregelung greift

In der ersten Hitzewelle heuer vom 17. bis 20 Juni wurden bereits Antragen von 216 Baufirmen für 3.076 Bauarbeiter mit 11.516 Schlechtwetterstunden von der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) genehmigt. Das beweist, dass diese Regelung funktioniert und auch in Anspruch genommen wird.

Muchitsch abschließend: "Wir haben als Bausozialpartner und als Gesetzgeber die gesetzlichen Grundlagen für Hitzefrei ab 35 Grad geschaffen. Ich appelliere an die Arbeitgeber ausreichend Trinkwasser zur Verfügung zu stellen und das Arbeiten im Freien vor allen in den Nachmittagsstunden in den Schatten zu verlegen bzw. wenn nicht möglich einzustellen. Auch das Verwenden von UV-Schutzbekleidung, Kappen und Sonnenbrillen wird von Gesundheitsexperten empfohlen."

