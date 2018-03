VP-Stiftner ad Wiener Linien: Sanierungs- und Modernisierungsoffensive gefordert

Wien (OTS) - "Angesichts des aktuellen Störungsmarathons bei den Wiener Linien, momentan vornehmlich bei der U4, sind nun konkrete Taten seitens der Stadt gefragt", so ÖVP Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Roman Stiftner in einer ersten Reaktion auf die heutige Berichterstattung in der Tageszeitung "Österreich".

"Einerseits die Tarife für die Fahrscheine zu erhöhen, aber gleichzeitig bei der Infrastruktur zu sparen, ist der vollkommen falsche Ansatz. Das Vorhaben, die Autofahrer für den Umstieg auf die Öffis zu animieren, wird durch permanente Störungen und unzuverlässige Verkehrsmittel auch erheblich erschwert. Den Kundinnen und Kunden sind diese Pannenserien nicht länger zumutbar. Wir brauchen dringend eine umfassende Sanierungs- und Modernisierungsoffensive im Sinne einer zeitgemäßen Verkehrspolitik. Den ewigen Ankündigungen müssen endlich auch Taten folgen", so Stiftner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Klub der Bundeshauptstadt Wien

Bernhard Samek

Tel.: 0664/83 83 236

bernhard.samek @ oevp-wien.at