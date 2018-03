VP-Juraczka: Rot-Grün zockt Bürgerinnen und Bürger weiterhin ab

Wien (OTS) - "Rot-Grün zockt die Bürgerinnen und Bürger in Wien weiterhin schamlos ab. Ein weiterer Beleg für die Abzockmentalität und verantwortungslose Politik der Stadtregierung sind die offiziellen Zahlen der E-Control", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Manfred Juraczka zum heutigen Bericht in der "Kronen Zeitung".

"Es ist die berechtigte Frage zu stellen, warum die zu 100 Prozent der Stadt Wien gehörende Wien Energie bei Familien deutlich mehr abkassiert als andere lokale Anbieter. Rot-Grün macht den Menschen in dieser Stadt mit einer noch nie zuvor dagewesenen Gebührenlawine und Belastungspolitik das Leben schwer. Kostentransparenz und eine Gebührenbremse sind das Gebot der Stunde. Wir begrüßen auch Initiativen für mehr Wettbewerb am Strommarkt, damit letztendlich die Konsumenten profitieren. Es ist höchste Zeit für einen Wechsel in dieser Stadt - nicht nur beim Strom - und Gaslieferanten", so Juraczka abschließend.

