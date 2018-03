VP-Juraczka: Stopp dem Wiener Frühpensionierungsparadies

Rechnung für verantwortungslose Politik zahlen alle Wienerinnen und Wiener

Wien (OTS) - "Anstatt wieder einmal den "Rentenklau" zu bemühen und mit Pensionistenbriefen die Bevölkerung zu verunsichern, sollte die SPÖ lieber in ihrem Einflussbereich aktiv werden. Was hindert die SPÖ daran, das tatsächliche Pensionsantrittsalter in Wiens Öffentlichem Dienst anzuheben und die offensichtliche Schieflage endlich zu bereinigen", so ÖVP Wien Landesparteiobmann StR Manfred Juraczka.

Obwohl Bürgermeister Häupl großspurig ankündigte, die grassierenden Frühpensionen in Wien abzustellen, sind diesen Worten keinerlei Taten gefolgt. Allein in diesem Jahr wurden bereits wieder 360 Beamte vorzeitig in den Ruhestand versetzt, deren durchschnittliches Antrittsalter jugendliche 53,8 (!) Jahre beträgt.

Manfred Juraczka: "Bereits jetzt kostet dieses System der Frühpensionierungen die Wiener Steuerzahler jährlich 200 Mio. Euro. Würde man endlich Maßnahmen setzen, um die Anzahl der Frühpensionierungen zu reduzieren, könnte man damit allein in einer Legislaturperiode bis zu einer Milliarde Euro an Kosten einsparen. Aber dem nicht genug: Auch die Nicht-Umsetzung der Bundespensionsreform beschert strukturelle Mehrkosten von 350 Mio. Euro. Rechnungshof und Kontrollamt haben wiederholt auf Einsparungspotentiale hingewiesen und zeigen die notwendigen Strukturreformen auf. Doch die rot-grüne Stadtregierung legt eine ignorante Blockadehaltung an den Tag."

"Wien ist seit Jahrzehnten Europameister bei Frühpensionierungen, in keiner vergleichbaren europäischen Metropole gibt es das. Reformverweigerung, Gebührenabzocke und Fehlplanungen: die Rechnung für diese verantwortungslose Politik, die sich unter Rot-Grün noch zugespitzt hat, zahlen alle Wienerinnen und Wiener", so Juraczka abschließend.

