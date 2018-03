Tamandl: Warum sind Bregenzer Energiepreise um 300 Euro pro Jahr günstiger als in Wien?

ÖVP hat Plan für leistbares Leben – Wiener Gebührenlawine macht das Leben für viele unleistbar

Wien, 27. Juli 2013 (ÖVP-PK) "Warum sind die Bregenzer Energiepreise um mehr als 300 Euro pro Jahr günstiger als in der Bundeshauptstadt Wien?", fragt ÖVP-Konsumentenschutzsprecherin und Wiener ÖAAB-Obfrau Gabriele Tamandl. "Nach dem Bericht in der heutigen 'Kronen Zeitung' liegt der Verdacht nahe: Bürgermeister Häupl und seine rot-grüne Chaos-Truppe sackeln die Wienerinnen und Wiener aus. Diese Wiener Gebührenlawine macht das Leben für viele unleistbar. Das ist die soziale Gerechtigkeit der SPÖ: Viel reden, nichts davon ernst meinen." ****

Laut Rechnungshof hat die Stadt Wien bereits 2005 bis 2007 Überschüsse in der Höhe von 390 Millionen Euro erzielt. Dennoch hat Rot-Grün die Wiener Gebühren weiter angehoben. "Die ÖVP fordert daher Transparenz. Gebühren müssen sich an den tatsächlichen Kosten orientieren – nicht an der sozialistischen Gier an Steuergeld." Die ÖVP-Konsumentenschutzsprecherin verweist auf den ÖVP-Plan für leistbares Leben: "Michael Spindelegger und die ÖVP wollen, dass die Österreicherinnen und Österreicher, die in der Früh aufstehen und arbeiten, am Monatsletzten noch etwas im Börsel bleibt. Denn Leistung muss sich lohnen."

