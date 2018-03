"profil": Alpine hatte bereits 2009 Probleme, Rechnungen zu bezahlen

"profil" veröffentlicht weitere E-Mails: Liquidität und Nettoverschuldung zentrale Themen der internen Kommunikation

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, reicht die Krise der mittlerweile insolventen Alpine Bau GmbH sehr viel weiter zurück, als bisher angenommen. So hatte der Konzern bereits 2009 Probleme, Rechnungen zu bezahlen. Dies geht aus einer "profil" vorliegenden Dokumentation hervor, die unter anderem eine Art E-Mail-Tagebuch eines einst leitenden Angestellten umfasst. Dieser hat den Inhalt von rund 50 E-Mails zusammengefasst, die auf Ebene der Geschäftsleiter zwischen 2009 und 2012 verschickt wurden. Demnach waren Liquiditätsengpässe und die ausufernde Nettoverschuldung bereits ab 2009 zentrale Themen der internen Kommunikation. In einem mit 16. November 2009 datierten E-Mail heißt es: "Aufgrund der finanziellen Situation keine Skonto-Zahlungen möglich". Am 7. April 2010 wurde intern mitgeteilt:

"Nettoverschuldung wird immer schlechter", am 1. Juni 2010 dann:

"Verschiebung aller Lieferanten notwendig. Es mussten auch die Gehälter verschoben werden, um die Liquidität sicherzustellen". Am 18. Oktober desselben Jahres: "Es war notwendig, um bilanzieren zu können, Assets zu verkaufen." Darüber liegen "profil" interne Planzahlen vom Juni 2012 vor. Diese zeigen einen weiteren signifikanten Anstieg der Nettoverschuldung auf über 750 Milllionen Euro bis Ende 2012.

Rückfragen & Kontakt:

"profil"-Redaktion, Tel.: (01) 534 70 DW 3501 und 3502