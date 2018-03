Neues Volksblatt: "In der Sonne" von Markus EBERT

Ausgabe vom 27. Juli 2013

Linz (OTS) - Wir nehmen zur Kenntnis: Exakt zwei Monate vor der Nationalratswahl ist der SPÖ-Wahlkampf argumentativ auf Bauchhöhe angekommen.

Wer die Parole ausgibt, man wolle dafür kämpfen, "dass die Pensionen nicht angetastet werden", unterstellt den Menschen, dass sie sich nicht auskennen (grober formuliert: Der hält sie für blöd). Für etwas zu kämpfen, was ohnehin unantastbar ist, kann man Spiegelfechterei nennen - oder eine Chuzpe. Den Rentenklau wiederzubeleben, um die sehr wohl permanent notwendige Sachdiskussion über eine künftige Ausgestaltung und Absicherung des Pensionssystems abzuwürgen, zeugt im Übrigen von wenig Generationenverantwortung. Und offenbar hat man in der SPÖ auch verdrängt, bei Beschlüssen über Reformen dabei gewesen zu sein.

Wobei: Die Genossen könnten, aus finanzieller Sicht betrachtet, durchaus für etwas kämpfen - nämlich für das Geld der Steuerzahler. Egal ob man nach Salzburg oder Linz schaut: Zockermentalität unter roter Polit-Verantwortung hat die Menschen hunderte Millionen gekostet oder kann es sie, sofern der Swap-Prozess für die Stadt Linz zum Worst Case wird, noch kosten. Wer beim Geldverbrennen soviel Butter auf dem Kopf hat wie die SPÖ und ihr Umfeld (wie war das noch mit Bawag und Konsum?), sollte sich jedenfalls nicht als vermeintlicher Retter der Pensionen in die pralle Wahlkampf-Sonne stellen.

