TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Samstag, 27. Juli 2013, von Mario Zenhäusern: "Der Koalition fehlt die Kraft"

Innsbruck (OTS) - SPÖ und ÖVP werden nach den Nationalratswahlen am 29. September nur deshalb an der Macht bleiben, weil sich keine andere Zweierkoalition ausgeht und eine Regierung mit drei Partnern nur im Notfall in Frage kommen wird.

Heute startet die nächste, die 33. Gesprächsrunde zum Thema Lehrerdienstrecht. Die Zuversicht, dass es in absehbarer Zeit zu einem Abschluss kommt, ist nach wie vor groß. Auch wenn die Geschichte das nicht erwarten lässt: Schließlich ließen die Verhandlungspartner bisher nichts unversucht, um jeden Lösungsvorschlag der Gegenseite zu torpedieren und zu blockieren. Das Patt beim Lehrerdienstrecht steht symptomatisch für die Situation der großen Koalition. Es fehlt die Kraft. Zwar haben beide Parteichefs zuletzt erklärt, dass sie mehr Tempo und mehr Reformen für wünschenswert hielten. Zu weiter reichenden Konzessionen als diesen vagen Wunschformulierungen ist aber dann doch keiner bereit. Die Liste der Differenzen ist lang. Studiengebühren etwa sind für die SPÖ ein rotes Tuch, bei der gemeinsamen Schule der 10- bis 14-Jährigen sieht die ÖVP schwarz. Einzelne Ausreißer auf Länderebene - Voves und Burgstaller (beide SP) konnten sich für Studiengebühren erwärmen, die VP-Westachse Wallner-Platter-Haslauer für die gemeinsame Schule - bleiben wohltuende Ausnahmen. Gegenseitige Blockaden verhindern darüber hinaus zukunftsorientierte Ansätze im Bereich der Steuerpolitik oder bei den Pensionen.

Bei den Nationalratswahlen läuft trotzdem alles auf eine Fortsetzung der großen Koalition hinaus. Ein Lager-Wahlkampf wie in Deutschland - Schwarz-Gelb gegen Rot-Grün - ist bei uns nicht denkbar. Beide Konstellationen hätten in Österreich keine Mehrheit, sowohl Rot-Grün als auch Schwarz-Blau liegen nach allen Umfragen deutlich unter der 50-Prozent-Marke.

Außerdem liebäugelt VP-Chef Spindelegger mehr mit den Grünen, die mittlerweile in fünf Landesregierungen vertreten sind. Mehr als ein Kokettieren ist aber auch das nicht: Schwarz-Grün dürfte genauso am Wählerwillen scheitern wie jede andere Zweierkoalition - außer eben die bestehende. Und eine Dreierkoalition wie in Salzburg kommt nur im Notfall in Frage.

ÖVP und SPÖ haben sich mit dieser Tatsache abgefunden. Für Werner Faymann und Michael Spindelegger ist die Fortführung der großen Koalition bereits ausgemachte Sache. Offen ist nur, wer Erster ist, zumindest für den VP-Chef.

Es ist zu erwarten, dass die Lehrerdienstrecht-Verhandler tatsächlich noch vor dem 29. September die Einigung schaffen. Beide Parteichefs werden sich für ihre Lösungskompetenz feiern lassen. Als Legitimation für die Fortführung der großen Koalition ist ein erledigtes Problem aber herzlich wenig.

