ORF wieder Host-Broadcaster bei Salzburger Festspielen Modernste HDTV-Technologie für "Jedermann" & Co.

Wien (OTS) - Auch heuer ist der ORF wieder größte Festspielbühne des Landes und ermöglicht seinem Publikum u. a. exklusiven Zutritt zu den Salzburger Festspielen, die heute, am Freitag, dem 26. Juli 2013, feierlich eröffnet wurden (ORF 2 und 3sat übertrugen live). So widmet der ORF dem hochkarätigen Kulturfestival einen umfangreichen Programmschwerpunkt mit rund 110 Sendestunden in all seinen Medien -von der Neuinszenierung des "Jedermann" (der als erste Theaterproduktion im deutschsprachigen Fernsehen LIVE audiokommentiert wird), über hochkarätige Opern und Konzerte bis hin zu zahlreichen Dokumentationen, Reportagen, Festspielgesprächen und vielem mehr. Neben Produktionen für die eigenen Sender fungiert der ORF auch heuer wieder als Host-Broadcaster für die Partner 3sat und Arte und stellt hochkarätige Festspielübertragungen in Top-Qualität und auf höchstem technischem Niveau zur Verfügung. Zum Auftakt der Salzburger Festspiele 2013 lud der Österreichische Rundfunk heute zu seinem traditionellen Festspielcocktail in die Mozartstadt und zu einem exklusiven Blick hinter die Kulissen der aufwendigen Produktionstechnologie in den ORF-TV-Compound. Im Verwendung sind in diesem Jahr zwei Übertragungswägen und bis zu elf Kameras pro Produktion. Rund 75 Mitarbeiter/innen bilden das Team.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz begrüßte in der Fördererlounge des Großen Festspielhauses gemeinsam mit Festspielpräsidentin und Hausherrin Dr. Helga Rabl-Stadler. Unter den Anwesenden: u. a. Bundesministerin Dr. Claudia Schmied, Staatssekretär Dr. Josef Ostermayer, Intendant Alexander Pereira, ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner, ORF-Radiodirektor Mag. Karl Amon, der Technische Direktor des ORF Ing. Michael Götzhaber, die ORF III-Geschäftsführer Peter Schöber und Dr. Helmut Kaiser, ORF-Salzburg-Landesdirektor Roland Brunhofer, UNITEL Classica-Chef Jan Mojto, Siemens-Generaldirektor Ing. Wolfgang Hesoun, Sopranistin Julia Banse, die Regisseure Hannes Rossacher, Julian Pölsler und André Turnheim und viele mehr.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "'Jedermann', 'Don Carlo', 'Falstaff' und vieles mehr - in rund 110 Stunden präsentiert der ORF seinem Publikum die Highlights der Salzburger Festspiele 2013 in Radio, Fernsehen und online. Der ORF unterstreicht dadurch einmal mehr seine Funktion als wichtigste Kulturplattform Österreichs und bietet den Österreicherinnen und Österreichern hochkarätigen Kulturgenuss erste Reihe fußfrei. Dabei freut es mich sehr, dass der ORF als einer der ersten deutschsprachigen Sender mit dem 'Jedermann' eine Theater-Übertragung mit Audiokommentar für blinde bzw. sehbeeinträchtigte Menschen präsentieren kann. Hinter den hochwertigen ORF-Übertragungen steckt modernste HDTV-Technologie, die Produktion erfolgt komplett bandlos. Mein Dank gilt unseren Partnern bei den Salzburger Festspielen für die gute Zusammenarbeit und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zum Gelingen dieses ORF-Kultursommers beitragen!"

Präsidentin der Salzburger Festspiele, Dr. Helga Rabl-Stadler: "Die Kooperation mit dem ORF ist ja seit Alexander Pereira zu einer neuen Blüte gekommen. Wir sind mit großer Freude die guten Content-Lieferanten des ORF und fühlen uns sehr, sehr gut betreut von Euch! Ich müsste eigentlich jeder und jedem einzelnen, an dieser Kooperation Beteiligten danken, die alle nicht nur mit Kompetenz sondern auch immer mit Passion dabei sind."

Festspiel-Intendant Alexander Pereira: "Heuer überträgt der ORF sieben Großproduktionen aus Salzburg, insgesamt sind es 13 Aufzeichnungen, die gemacht werden Die Salzburger Festspiele waren noch nie so präsent - allein beim ORF werden über eine Millionen Zuseherinnnen und Zuseher dabei sein. Es gibt viele Menschen, die sich einen Zugang zu den Festspielen nicht leisten können oder wollen. Manche Menschen sind krank, gebrechlich oder in anderen schwierigen Umständen. Es heißt, die Festspiele sollen das Tor zu Welt sein und das Fernsehen und der ORF sind der Türöffner."

Jan Mojto, dessen UNITEL Classica heuer wieder alle ORF-Großproduktionen (außer die Eröffnung) aus Salzburg koproduziert und für den weltweiten Vertrieb sorgt : "Das was wir hier diesen Sommer machen, wird in 30 Ländern übertragen. Das bedeutet Vervielfachung von Kultur mit allen ihren positiven Folgen. Seit 2005 haben wir 80 Produktionen aus Salzburg gemacht, was heißt, dass diese sehr lange Zeit erhalten bleiben und von der Einmaligkeit und Größe der Kunst und der Stadt Salzburg zeugen. Damit wurde schon der heute in der Eröffnungsrede angesprochene Traum verwirklicht."

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner: "So sicher, wie eine jährliche Hitzewelle den Sommer bringt, so sicher kann man sich auch jährlich auf ein vielfältiges und hochkarätiges Programm der Salzburger Festspiele freuen. Es ist beeindruckend, was auch heuer wieder auf den verschiedenen Bühnen dieser einzigartigen Stadt zu sehen ist. Ein wahres Fest. Der ORF sorgt auch heuer wieder dafür, dass viele Menschen in diesem Land aber auch international an diesem Fest teilnehmen, auch wenn sie nicht selber in Salzburg anwesend sein können. Mein Dank gilt allen beteiligten Künstlerinnen und Künstlern, Theatermacherinnen und Theatermachern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ORF, die all das bewerkstelligen." Und: "Die Rolle des ORF als Kulturvermittler muss eine Selbstverständlichkeit Österreichs bleiben. Um dieses Ziel zu erreichen und um die Möglichkeiten des ORF dahingehend zu sichern, haben alle Kräfte in diesem Land das ihre dazu beizutragen. Ich hoffe, dass der Erfolg der Festspiele und die Übertragungen im ORF dazu beitragen, diese Diskussion weiter in die richtige Richtung zu treiben."

ORF-Radiodirektor Mag. Karl Amon: "Ich bin stolz darauf, dass Ö1 der Festspielender dieser herrlichen Stadt ist. Aber ich stehe hier heute auch deshalb mit Stolz geschwelter Brust, weil der gerade erst veröffentlichte Radiotest Ö1 sehr gute Quoten attestiert. Wir haben die Freude, den angesprochenen guten Content zu verbreiten, denn wenn man ehrlichen Conten bietet, kann man nur gewinnen. Deshalb gibt es hier nur Gewinner - wir alle profitieren von den Salzburger Festspielen wie von keiner ähnlichen Veranstaltung!"

"Siemens Fest>Spiel>Nächte 2013" mit "Jedermann" & Co.: Salzburger Festspiele kostenlos miterleben

Im Rahmen der erfolgreichen "Siemens Fest>Spiel>Nächte" (in Kooperation mit dem ORF Salzburg) werden vom 26. Juli bis zum 1.September täglich bei freiem Eintritt insgesamt 59 Festspielproduktionen (inkl. der Schiene Kinder>Festival) in bester Bild- und Tonqualität auf einer tageslichttauglichen LED-Wall am Salzburger Kapitelplatz gezeigt. Das Programm setzt sich aus aktuellen Produktionen und bereits bekannten Aufzeichnungen zusammen. Zahlreiche Live-Übertragungen werden heuer wieder Premieren-Flair verbreiten. Programmhighlights sind in diesem Jahr u. a.:

"Jedermann", "Falstaff", "Die Meistersinger von Nürnberg" und "Don Carlo".

Das detaillierte Programm ist unter http://salzburg.ORF.at verfügbar.

"Die 'Siemens Fest>Spiel>Nächte' sind ein weltweit einzigartiges Kultur-Public-Viewing auf höchstem Niveau. Jedes Jahr ermöglichen wir mitten in der Salzburger Altstadt Zehntausenden Kulturbegeisterten kostenlos den Zugang zu Opern, Theateraufführungen und Konzerten der Salzburger Festspiele. Wir setzen unsere Technologie als Transfermedium ein und verbinden so die großartige Tradition der Salzburger Festspiele mit modernsten technischen Innovationen. Siemens übernimmt mit diesem Engagement ganz bewusst kulturelle und gesellschaftliche Verantwortung und fördert einen Kulturbetrieb, der genau wie Siemens eine lange Tradition in Österreich hat und eine hohe internationale Anerkennung genießt", erklärt Ing. Wolfgang Hesoun, Generaldirektor von Siemens Österreich.

Die "Siemens Fest>Spiel>Nächte" gibt es ab heuer nicht nur in Salzburg: Zum ersten Geburtstag von "The Crystal", dem Stadtentwicklungszentrum von Siemens in London, werden vom 30. August bis zum 1. September ausgewählte Highlights aus Salzburg in der britischen Hauptstadt gezeigt.

Eine Übersicht zu den Salzburger Festspielen 2013 im ORF ist in der verlinkten Pressemappe abrufbar.

