Autorin Elisabeth Thieriot kündigt Veröffentlichung der 2. Edition ihres Buches über saisonale Lebensphilosophie an

(PRN) - -- "Be Fabulous At Any Age, Creating Ageless Skin Through Seasonal Living"

San Francisco (ots/PRNewswire) - Elisabeth Thieriot,

eine bekannte Geschäftsfrau,

Philanthropin, Autorin, Filmproduzentin und Unternehmerin sowie Gründerin und Teilhaberin von Replete Inc., kündigt voller Stolz die Veröffentlichung der zweiten Edition ihres Buches Be Fabulous At Any Age, Creating Ageless Skin Through Seasonal Living an, in dem sie verschiedene Geheimnisse enthüllt, um auf Grundlage einer saisonalen Lebensweise für das eigene Wohlbefinden zu sorgen, Energie in Hülle und Fülle, fabelhafte Haut und strahlende Gesundheit zu erlangen und ein ewig junges Leben zu leben.

"Meine Inspiration und Philosophie entstammt tief verwurzelten Wertvorstellungen, die ich in meinen prägenden Lebensjahren entwickelt habe - als ich nämlich wieder dazu überging, im Rhythmus der Jahreszeiten zu leben. Ich fühle mich immer fabelhaft und mir gelingt es, mein optimales Körpergewicht ganz ohne Diät zu halten." Elisabeth Thieriot hat erkannt, dass sie den Alterungsprozess praktisch stoppen kann, indem sie ihrem Körper die benötigten Vitamine und Mineralien über Naturkost, Replete Aqua(TM) und Hautpflege zuführt.

Bei der Lektüre von Be Fabulous At Any Age werden Sie lernen, dass die saisonale Lebensweise Müdigkeit unterbinden und elektive chirurgische Eingriffe überflüssig machen kann. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Ihren Körper von innen heraus heilen und warum Mineralien die Grundlage für ewig junge Haut bilden. Ihr Selbstvertrauen wird steigen und Sie werden ein Gleichgewicht erreichen, wodurch Sie Ihr persönliches und berufliches Potenzial voll ausschöpfen können.

Als CEO von Replete, Inc. ("Replete" bedeutet Reichhaltigkeit), ihrer Hautpflege-Reihe mit 12 verschiedenen Produkten, hat Thieriot ihre umfangreiche Kenntnis der Botanik und des menschlichen Körpers zur Entwicklung von Produkten genutzt, die auf ihrer saisonalen Lebensphilosophie aufbauen und zu deren Herstellung nur die besten globalen Zutaten ohne chemische Zusätze aus aller Welt beschafft werden. Replete(TM) Seasonal Skincare wird ab Oktober 2013 auf RepleteBeauty.com erhältlich sein.

Be Fabulous At Any Age ist zum Preis von 9,99 USD im Kindle-Store auf www.Amazon.com erhältlich. Vorbestellungen der Printversion werden auf www.ElisabethThieriot.com

entgegengenommen.

Informationen zu Elisabeth Thieriot:

Elisabeth Thieriot ist eine bekannte Geschäftsfrau, Philanthropin, Autorin, Unternehmerin und Filmproduzentin, die in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien lebt. Thieriot ist Präsidentin der Lions Gate Corporation sowie des Unternehmens Elicosma Productions, das Dokumentarfilme in Spielfilmlänge produziert. Zwei dieser sich derzeit noch in Arbeit befindenden Filme tragen die Titel "Decoding B'aqtun" und "Mayan Revelations and Hollywood Lies [http://www.mayanrevelationsandhollywoodlies.com/]". Thieriot ist überdies als CEO von Replete Inc. tätig, einer Hautpflege-Reihe mit 12 verschiedenen Produkten, die den Begriff Luxus darüber definiert, ausschließlich die allerbesten natürlichen Zutaten aus allen Teilen der Welt in der eigenen Handfläche zu halten. Thieriot ist Autorin des Buches "Be Fabulous at Any Age: Creating Ageless Skin Through Seasonal Living", das sie verfasst hat, um ihre lebensverändernden Erkenntnisse in den Bereichen Gesundheit und Schönheit weiterzugeben. In ihrem auf www.Amazon.com erhältlichen Buch gewährt Thieriot einen Einblick in ihre natürliche, saisonale Lebensphilosophie, die langfristige Lösungen zur Erhaltung der Gesundheit und körperlichen Fitness bietet. Thieriot hat den Studiengang Mode-Merchandising am FIT New York absolviert und besitzt einen Master-Abschluss (MA) in Rundfunkjournalismus des NYIT in Old Westbury. Zu Beginn ihrer Produktionstätigkeit war Thieriot als Produktionsleiterin und Moderatorin der "Elizabeth Huntley"-Show in Palm Beach tätig und trat zudem als Mitgründerin und Partnerin des Unternehmens Phone Charge Inc. in Erscheinung, das sie im Jahr 2006 veräußerte. Die in Polen geborene Thieriot wohnt derzeit in ihrem exklusiven Domizil in Marin County im US-Bundesstaat Kalifornien. Besuchen Sie www.elizabeththieriot.com für nähere Informationen zu Elisabeth Thieriot.

Web site: http://www.elizabeththieriot.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Claudia Ross, Cross Marketing PR, +1.415.986.0342,

claudia @ crossmarketingpr.com