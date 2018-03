Rauch: Der SPÖ ist nichts zu peinlich

SPÖ-Panik-Kampagne ist feig und unter der Würde einer parlamentarischen Partei – Inhaltliche Leere der SPÖ gepaart mit Reihe von SPÖ-Finanzskandalen

Wien, 26. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Der SPÖ ist offensichtlich nichts zu peinlich", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch angesichts des letzten Aufbegehrens der SPÖ-Parteizentrale, die schäbige SPÖ-Panik-Kampagne aufgrund eines Tippfehlers aufrecht halten zu

wollen. Die SPÖ hat natürlich auch die Korrektur davon gesehen, die umgehend erfolgte. "Aber offenbar ist die inhaltliche Leere der SPÖ größer, als befürchtet." Und zum langsam mitschreiben, damit sich auch die SPÖ-Parteizentrale an die Regierungsbeschlüsse erinnert:

Im März 2012 wurde hinsichtlich der Pensionsanpassungen erstmals ein Mehr-Jahres-Vertrag geschlossen, den sowohl Regierung als auch Seniorenvertreter weiterhin einhalten. Von einer Nulllohnrunde ist somit keine Rede. Dieser Vertrag sieht übrigens auch vor, dass 2015 und 2016 alle Pensionisten die volle Inflation abgegolten bekommen. "So ist es gesetzlich vereinbart, liebe SPÖ. Die Luft aus der SPÖ-Panikkampagne in puncto Frauenpensionsantrittsalter ist draußen. Liebe SPÖ, setzt euch hin und lasst euch etwas einfallen, dass nichts mit Unwahrheiten, Lügen und der Verunsicherung von Menschen in diesem Land zu tun hat. Das derzeitige Schauspiel der SPÖ-Parteizentrale ist peinlicher, als ein nackter Ritt auf einem Schlitten im Hochsommer."

