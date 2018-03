OÖNachrichten-Leitartikel: "Wie viel Industrie brauchen wir noch?", von Gerald Mandlbauer

Linz (OTS) - Die Geschichte des österreichischen Wohlfahrtsstaates ist beeindruckend, im Zeitraffer ließe sie sich so skizzieren: 1945 aus Trümmern geboren, Mangelwirtschaft, Austro-Keynesianismus gekoppelt mit einer dominanten Verstaatlichten, Massenkonsum und Wirtschaftswunder, Auflösung alter Klassenschranken, Niedergang der agrarischen Struktur, Aufstieg des Arbeiters zum Mittelständler, der Mercedes fährt, Abkehr von der Staatswirtschaft, Computerisierung, Europäisierung und Globalisierung. Ein solcher Flug durch sieben Jahrzehnte lässt jede politische Auseinandersetzung zur Nebensächlichkeit schrumpfen.

Es geht in dieser Betrachtung um eine lange Linie, die wichtigste Konstante dabei ist die Rolle dieses Landes als industrieller Werkplatz. Österreich ist als Industrieland reich geworden. Und nur als Industrieland kann es das bleiben. Diese Position eines führenden industriellen Kernlandes ist allerdings bedroht. Jedes zweite Auto wird heute in Asien gebaut und dort verkauft. Ähnliches gilt für Computer, Handys, Solarpaneele usf.

Dazu kommt, dass die Maschine zunehmend den Menschen verdrängt. Es kämpft also nicht nur der Europäer mit dem Chinesen um Beschäftigung, der Chinese wird es künftig mit einer Maschine als Konkurrenten zu tun haben. Kontinente und Länder stehen in brutalem Wettstreit gegeneinander.

In diesem schleichenden Prozess einer Erosion hat die Industrie keine politischen Fürsprecher, weil wir Österreicher im klassischen Gegensatz Arbeitgeber (gleich Industrie) - Arbeitnehmer sozialisiert worden sind. Was der eine kriegt, wird dem anderen genommen, lautet die unterschwellige Botschaft. In der Arbeitswelt jedoch eint Bürger und Industrie mehr, als sie trennt. Wer im Wahlkampf Arbeitsplätze verspricht, würde nicht komplett verkehrt liegen, wenn er zur Unterfütterung dieser Ankündigung aus den Papieren der Industrie zitiert: Stopp mit den teuren Experimenten in der Energiepolitik, Reduktion der Besteuerung des Faktors Arbeit, klarere politische Führung, Verzicht auf steuerpolitischen Klassenkampf. Und es wäre im Hinblick auf ein besseres Industrieverständnis auch schon viel getan, wenn wir künftig dem voest-Generaldirektor besser zuhören, wenn er für diesen Standort kämpft und wenn wir dabei realisieren: Da tritt der voest-Chef für seine voest ein - und indirekt kämpft er dabei auch für uns.

