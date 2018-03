SPÖ-Pressedienst: Nächste ÖVP-Attacke auf Pensionistinnen und Pensionisten?

ÖVP-General Rauch im O-Ton: "Keine gesetzliche Pensionserhöhung in der nächsten Periode"

Wien (OTS/SK) - Nach dem Anschlag auf die Frauenpensionen durch ÖVP-Spindelegger steht nun offenbar die nächste Attacke auf unsere Pensionistinnen und Pensionisten durch die ÖVP bevor. So hat ÖVP-General Rauch heute, Freitag, in einer Aussendung unmissverständlich festgehalten: "Für ÖVP gilt nach wie vor: Keine gesetzliche Pensionserhöhung in der nächsten Periode" (OTS0131). Ob Rauch angesichts des Zick-Zack-Kurses seines Parteichefs jetzt vollkommen die Orientierung verloren hat, oder ob es sich bei seiner Aussage um einen Freudschen Versprecher gehandelt hat, werden die nächsten Tage zeigen. Eines ist klar: Garantin für sichere Pensionen ist einzig und allein die SPÖ. (Schluss) mb/ps

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493