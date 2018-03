FP-Leyroutz: Die Angst der Linkskoalition vor der Nationalratswahl

Klausur zeigte, dass SPÖ das Kommando führt und jegliche Strategie fehlt

Klagenfurt (OTS) - "Diese Budgetklausur passt zum bisherigen Stil der Linkskoalition. Es werden große Erwartungen geweckt und dann kommt nichts heraus. Rot-Grün- und Schwarz haben keine Konzepte und keine klare Strategie", erklärt der Klubobmann der Kärntner Freiheitlichen Dr. Christian Leyroutz. Es sei eine Art Offenbarungseid, dass bei der so genannten "Verwaltungsreform" alle Hoffnungen auf neue Ideen der Mitarbeiter der Landesregierung gesetzt werden. Nach dem Motto: Die Regierung weiß nicht weiter, jetzt sollen es die Mitarbeiter richten!

"Die Klausur war offenbar von dem Bemühen geprägt, vor der Nationalratswahl ja nichts zu tun, was Wähler verärgern könnte", meint Leyroutz. Vorsorglich habe man VP-Obmann Obernosterer gar nicht zu den Gesprächen gelassen, damit er die Komfortzone des schönen Redens und des Stillstandes ja nicht störe. "Die SPÖ hat damit klar gezeigt, wer Chef in dieser Koalition ist. Grün und schwarz sind die Beiwagen, während die SPÖ den Ton angibt", meint Leyroutz. Es stelle sich die Frage, wie lange sich die ÖVP-Basis das gefallen lassen werde.

Die "Baustellen" vor allem in der Spitals- und Sozialpolitik seien unübersehbar - massive Sparmaßnahmen stehen bevor, aber die will die SPÖ erst nach der Nationalratswahl verlautbaren, so Leyroutz abschließend.

