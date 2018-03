Regner begrüßt Initiative der Kommission für Rechte der Arbeitnehmer bei Massenentlassungen

Arbeitnehmer müssen frühzeitig in Umstrukturierungsprozesse einbezogen werden

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner begrüßt den Vorstoß der Kommission, bessere Regelungen für Arbeitnehmer bei Massenentlassungen zu etablieren. "Es ist höchst an der Zeit, die veralteten Richtlinien den modernen Gegebenheiten anzupassen. Aufgrund der Wirtschaftskrise ist es in diversen Branchen zu Massenentlassungen gekommen, die Arbeitnehmer wurden oftmals vor vollendete Tatsachen gestellt und hatten kaum die Gelegenheit, sich auf die Situation vorzubereiten. Der Arbeitnehmerschutz darf nicht mehr länger stiefmütterlich behandelt werden", sagt Regner am Freitag gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****

Das Europäische Parlament hat bereits zu Beginn des Jahres 2013 auf die Mängel bei Betriebsumstrukturierungen hingewiesen und mit der Annahme des Berichts von S&D-Europaparlamentarier Alejandro Cercas die Kommission aufgefordert, die Rechte der Beschäftigten zu verbessern und hat deshalb einen Forderungskatalog ausgearbeitet. "Dabei geht es vor allem um eine bessere Informations- und Konsultationspflicht, die Arbeitnehmer müssen frühzeitig miteinbezogen werden. Dies muss vor allem in Ländern gelten, in denen die Sozialpartnerschaft wenig ausgeprägt ist. Und es gilt darauf zu achten, dass Entlassungen nur als letztes Mittel in Betracht gezogen werden", sagt Regner. Des Weiteren fordert das EU-Parlament ein Recht auf Weiterbildung. "Umstrukturierungen verursachen hohe soziale Kosten. Die Betriebe müssen in die Pflicht genommen werden, um diese Kosten abzufedern. Das EU-Parlament wird den Vorschlag der Kommission genau prüfen und darauf achten, dass es zu spürbaren Verbesserungen kommt", betont die Europaparlamentarierin abschließend. (Schluss) mb/mp

