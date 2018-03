ÖH Uni Graz: Erster Erfolg gegen die autonome Einhebung von Studiengebühren

VfGH hebt nach Klagen die nachträgliche gesetzliche Verankerung der autonomen Studiengebühren auf

Graz (OTS) - Der Verfassungsgerichtshof hat heute bekannt gegeben, dass die gesetzliche Regelung, mit der die autonome Einhebung von Studiengebühren legalisiert werde sollte, aufgehoben wurde.

"Dass diese Vorgehensweise nicht verfassungskonform ist, war uns von Anfang an klar. Dass der Minister diesen Weg trotz aller Warnungen gegangen ist, passt leider ins Gesamtbild seiner gescheiterten Politik. In seiner Entscheidung bestätigt der VfGH unsere Argumentation in einem offenen Brief, der am 03. Mai 2012 an die Mitglieder des Senats und des Rektorats der Universität Graz, sowie an das Wissenschaftsministerium und die WissenschaftssprecherInnen aller im Parlament vertretenen Parteien ergangen ist. Leider wurden unsere Bedenken damals von beinahe allen Seiten ignoriert", sieht sich die HochschülerInnenschaft an der Karl-Franzens-Universität Graz in ihrer Arbeit und ihren Bemühungen bestätigt.

"Die aufgehobene Regelung ist nur ein kleiner Teil aus einer langen Reihe von fehlerhaften Umsetzungen in der Hochschulpolitik und ein Zeichen von fehlender Zusammenarbeit mit den Studierenden", äußert sich Sanel Omerovic vom Vorsitzteam der HochschülerInnenschaft an der Uni Graz. "Neben dieser verfassungswidrigen Umsetzung sind mangelnde Budgets für die Hochschulen, zunehmende Bildungsökonomisierung, erschwerter Studienzugang aufgrund unüberlegter Neuregelungen bei der Inskription und die immer schlechter werdende soziale Situation von Studierenden als weitere Verfehlungen des Ministeriums zu nennen."

"Gute Hochschulpolitik kann eben nur Hand in Hand mit den Studierenden gelingen. Alleingänge des Ministeriums können, wie ersichtlich, nicht funktionieren", resümiert Florian Ungerböck vom Vorsitzteam die Arbeitsleistung von Bundesminister Töchterle.

Die Satzungen an den Universitäten unterliegen nun einem Verordnungsprüfungsverfahren, dann erst wird sich zeigen, ob und welche Auswirkungen es an den einzelnen Universitäten geben wird. Vorsitzende Yvonne Wittmann dazu: "Wir freuen uns, dass die Uni Graz bei einer Aufhebung der Satzung die Rückzahlung der verfassungswidrig eingehobenen Studienbeiträge bereits garantiert hat und sehen dieser Aufhebung nach abgeschlossenem Prüfungsverfahren durch den VfGH zuversichtlich entgegen!"

