Korrektur zu OTS0131: Rauch: SPÖ-Panikkampagne kann Inhaltsleere und rote Finanzskandale nicht auslöschen

SPÖ-Wehrpflicht-Chaos, SPÖ-Finanzskandale, SPÖ-Pensions-Lüge: 3 Pensionsbriefe vor der Wahl, 2 Pensionsreformen nach der Wahl – Für ÖVP gilt nach wie vor: Keine gesetzliche Pensionsaltererhöhung in der nächsten Periode

Im Untertitel und dem zweiten Absatz muss es natürlich heißen:

"Dank der in der Regierung beschlossenen Maßnahmen ist eine gesetzliche Erhöhung des Pensionsantrittsalters in der nächsten Legislaturperiode kein Thema." Die korrigierte OTS daher wie folgt:

Wien, 26. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Die SPÖ-Panikkampagne rund um das Thema Pensionen kann die inhaltliche Leere der SPÖ und die Reihe an roten Finanzskandalen nicht auslöschen", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den heutigen Ergüssen des gescheiterten Verteidigungsministers. "Die SPÖ produziert Unwahrheiten am laufenden Band und hält die Österreicherinnen und Österreicher offenbar für dumm", so Rauch. Stichwort Wehrpflicht: 180 Grad Wende eines Ministers von "in Stein gemeißelt" zu Berufsheer, danach wieder Wehrpflicht. "Das Schmankerl war die Verzweiflungstat, als die SPÖ mit dem Droh-Bild Wehrpflicht für Frauen aufwartete", so Rauch. Gleiches beim Thema Steuern: "Sie reden von den Reichen und meinen den Mittelstand und Familien", betont Rauch, der als Belege die 150.000 Euro-Grenze anführt und die Gebührenlawinen in den rot regierten Städten, "damit sind punktgenau der Mittelstand und Familien das Angriffsziel der Sozialisten. Und jetzt macht die SPÖ das gleiche bei den Pensionen", so Rauch. "Wahr ist aber: Es gab in den vergangenen Wahlkämpfen drei Briefe roter Parteivorsitzender, in denen die Pensionisten nicht nur verunsichert, sondern instrumentalisiert wurden. Nach der Wahl war alles anders und die SPÖ hat Pensionsreformen mitbeschlossen. Auch jetzt versucht die SPÖ ihre inhaltliche Leere mit Halbwahrheiten zuzudecken. Doch auch dieses Mal ist das Wort der SPÖ nichts wert", so der ÖVP-Manager, und abschließend: "Ehrlichkeit ist nicht die Stärke der SPÖ. Wie auch der BAWAG-Skandal, die Konsum-Pleite und die SPÖ-Finanzskandale in Salzburg und Linz zeigen: Die SPÖ verzockt nicht nur das Steuergeld der Österreicherinnen und Österreicher. Sie verzockt auch die Zukunft unserer Kinder. Ein derartiges Verhalten ist schändlich und unehrlich."

Zur Erinnerung: Es war Sozialminister Hundstorfer, der noch zu Beginn dieses Jahres sagte, die Anhebung des Frauenpensionsalters werde Thema bei den nächsten Koalitionsverhandlungen sein müssen. "Und jetzt kurz vorm Wahltag will die SPÖ davon nichts wissen. Das ist unehrlich und unredlich." Klar ist: "Nach wie vor gilt: Dank

der in der Regierung beschlossenen Maßnahmen ist eine gesetzliche Erhöhung des Pensionsantrittsalters in der nächsten Legislaturperiode kein Thema", so Rauch abschließend.

