"Thema" am 29. Juli: Todesfalle Berg

Außerdem: Besondere Paare: Handicap, na und?

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert in "Thema" am Montag, dem 29. Juli 2013, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Todesfalle Berg

Im heurigen Sommer sind bereits 19 Menschen in Österreichs Bergen tödlich verunglückt. "Viele kommen mit den Seilbahnen auf die Berge, sind schlecht ausgerüstet und berücksichtigen das Wetter zu wenig", sagt Johannes Reitsamer von der Bergrettung Bad Hofgastein. Doch auch geübte Alpinisten unterschätzen die Natur immer wieder oder sie überschätzen sich selbst. "Durch den späten Schnee putzt sich der Berg erst jetzt", sagt Reitsamer und meint damit, dass in diesem Jahr ungewöhnlich spät viele lose Steine auf den Bergen liegen. Die können gefährlich werden. "Wir kommen kaum noch nach", sagen die Flugretter in Tirol, die "Thema" einen Tag lang begleitet. Eine Reportage von Gudrun Kampelmüller, Franz Normann und Markus Stachl.

Besondere Paare: Handicap, na und?

"Eine Freundin im Rollstuhl - das will doch kein Mann!", war Niki überzeugt. Die lebenslustige junge Frau ist spastisch gelähmt und kann sich kaum selbstständig bewegen. Vor drei Jahren wurde sie von Andi, einem Zivildiener aus Ried, betreut. Der junge Mann und Niki verbrachten viel Zeit miteinander und aus langen Gesprächen und respektvoller Begegnung wurde mehr. "Er hat mir sozusagen den Hintern gewischt und dann hat es 'bumm' gemacht!", lacht die 24-Jährige. "Am Anfang war's schon komisch, weil die Leute so schauen, aber jetzt ist das kein Thema mehr für mich", sagt Andi. Auch Manfred Böhm und seine Frau Barbara kennen das Gefühl, angestarrt zu werden. Der Paralympics-Fechter kann seit seiner Geburt Arme und Beine nur eingeschränkt bewegen und braucht im Alltag oft einen Rollstuhl. Wie funktioniert eine Liebe, die auf den ersten Blick so kompliziert aussieht? Wo sind die Sonnen- und wo die Schattenseiten dieser speziellen Beziehungen? Andrea Zeidler hat zwei besondere Paare getroffen.

Urlaub in Österreich: Hauptsache nackt

Für den Naturistenpark Lobau in Wien-Donaustadt gibt es nur eine Aufnahmebedingung: Nackt sein. Im Adams- oder Evakostüm herumzulaufen ist kein Soll, sondern ein Muss. "Wir sind nackt geboren, warum sollen wir uns nicht auch nackt in der Freizeit bewegen? Wo alle Hüllen fallen, verschwinden auch die sozialen Unterschiede", erklärt der ehemalige Bankdirektor und wohl am spärlichsten bekleidete Obmann Österreichs die Vereinsphilosophie. Doch die Nackten vom Naturistenpark haben Nachwuchssorgen: Offenbar ist die FKK-Welle der 70er und 80er Jahre abgeebbt. Wie kann der Verein für junge Leute wieder attraktiv werden? Eine Reportage am Mühlwasser von Sascha Stefanakis.

PEZ - ein Zuckerl erobert die Welt

Die Schwedenbombe ist gerettet - ein anderer süßer Botschafter Österreichs ist seit Jahrzehnten erfolgreich: Vor genau 60 Jahren hat PEZ den Sprung in die USA gewagt. 1927 vom Oberösterreicher Eduard Haas erfunden, ist das Pfefferminzbonbon mit den originellen Spenderboxen inzwischen Kult. Dazu beigetragen hat auch Gerda Jahn:

Ihr Gesicht lächelt seit mehr als 50 Jahren für die Marke PEZ. Ein "Thema"-Dacapo von Markus Stachl.

