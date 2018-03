AT&S GmbH: Sozialplan für 100 Beschäftigte erfolgreich abgeschlossen!

PRO-GE und GPA-djp verkünden Arbeitsstiftung für die Betroffenen

Klagenfurt (OTS/PRO-GE/GPA-djp) - Für die rund 100 Beschäftigten von AT&S GmbH hat das Warten nun ein Ende. Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp Kärnten verkündigen heute den erfolgreichen Abschluss eines Sozialplans. Für die Betroffenen wird eine Arbeitsstiftung eingerichtet. AT&S GmbH stellt mit Ende des Jahres die Produktion ein. ++++

Klagenfurt - Nach langer Zeit der Ungewissheit können die rund 100 Beschäftigten der Firma AT&S GmbH in Klagenfurt nun erstmals aufatmen. "Die Verhandlungen für einen Sozialplan für die von der Betriebsschließung betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen konnten nach langen aber konstruktiven Gesprächen nun erfolgreich abgeschlossen werden", verkündet Peter Glawogger, Sekretär der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) Kärnten. Heute um 14 Uhr werden die MitarbeiterInnen im Rahmen einer Betriebsversammlung über das Ergebnis informiert. "Im Anbetracht der Tatsache, dass die Schließung des Betriebes nicht abgewendet werden konnte, war der Abschluss eines Sozialplans für uns von höchster Priorität", betont Jürgen Binter, Regionalsekretär der Gewerkschaft der Privatangestellten - Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) Kärnten. "Fürs Erste können wir ihnen so den ökonomischen Druck nehmen und sie gewinnen Zeit, um sich am ohnehin schwierigen Kärntner Arbeitsmarkt neu zu orientieren", so Glawogger weiter.

Für die betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wird nun eine Arbeitsstiftung eingerichtet. An der Arbeitsstiftung beteiligt sich auch das Land Kärnten. "Das finden wir natürlich sehr positiv. In den letzten Jahren hat es eine Beteiligung seitens des Landes nicht gegeben", so Binter. Die finanziellen Mittel werden nach sozialen Kriterien aufgeteilt. "Besonders positiv zu erwähnen ist, dass für sämtliche Lehrlinge eine neue Lehrstelle gefunden werden konnte", so Glawogger weiter.

Die Gewerkschaften loben die gute Zusammenarbeit und die konstruktiven Gespräche mit dem gemeinsamer Betriebsratsvorsitzenden der AT&S GmbH, Manfred Kleiner und dem Geschäftsführer Christian Fleck. "Nur gemeinsam konnten wir in einer so schwierigen Situation letztendlich für die Kolleginnen und Kollegen die bestmögliche Lösung erreichen", so die beiden Gewerkschafter unisono.

