Heinzl begrüßt Ausbau- und Sicherheitspaket auf Ostautobahn A4

Wien (OTS/SK) - "345 Millionen Euro fließen in den raschen Ausbau und in Sicherheitsmaßnahmen auf der Ostautobahn A4 in Niederösterreich und Burgenland. Damit werden wichtige Verbesserungen für die Pendlerinnen und Pendler umgesetzt", zeigte sich der niederösterreichische Nationalratsabgeordnete und SPÖ-Verkehrssprecher Anton Heinzl am Freitag über das Paket erfreut. Für die Pendlerinnen und Pendler ist der Ausbau der A4 extrem wichtig, denn Kapazität und Sicherheit hinken dem täglichen Verkehrsaufkommen nach. Die Sicherheit werde durch Sofortmaßnahmen wie verbesserte Bodenmarkierungen, zusätzliche Leitschienen, Reflektoren oder Wegweiser gleich verbessert, so Heinzl. ****

Nach den Sicherheits-Sofort-Maßnahmen von Fischamend bis zur Grenze bei Nickelsdorf wird die A4 vom Flughafen bis Fischamend dreispurig ausgebaut. Dann wird die Strecke von Neusiedl bis zur Staatsgrenze generalsaniert. 2018 beginnt der Ausbau der Strecke von Fischamend bis Neusiedl. "Ein weiterer Beweis, dass unter Verkehrsministerin Bures die Projekte zügig umgesetzt werden", so Heinzl.

Gerade in Niederösterreich ist in den letzten Jahren unter Verkehrsministerin Doris Bures massiv in den Infrastrukturausbau investiert worden, natürlich müssen davor alle notwendigen und gesetzlichen vorgeschriebenen Umweltprüfungen von Bund und Land abgeschlossen sein, betonte Heinzl. (Schluss) mis/sl/mp

