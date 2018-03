Lebensmittelkette: Modernisierung des EU-Rechtsrahmens sichert Vielfalt und traditionelles Saatgutes

Verwaltungsvereinfachung: Reduzierung von derzeit 70 auf 5 Rechtsakte

Wien (OTS) - Im Haus der Europäischen Union fand heute eine Expertendiskussion statt, bei der Dr. Tim Gumbel, persönlicher Referent des stellvertretenden Generaldirektors für Gesundheit und Verbraucher der Europäischen Kommission, die Vorschläge der EU-Kommission für einen neuen gesetzlichen Rahmen für die gesamte Lebensmittelkette vorstellte. Dieser Vorschlag umfasst Verordnungsentwürfe für Tiergesundheit, Pflanzengesundheit, Pflanzenvermehrungsmaterial und amtliche Kontrollen sowie zur Finanzierung.

Im Hinblick auf die Diskussion über Saatgut sagte Dr. Gumbel:

"Bestehende Kriterien zur Prüfung von Saatgut werden weiter gelten. Dies ist notwendig, um den Landwirten die Sicherheit zu geben, dass das gekaufte Saatgut auch den versprochenen Ertrag liefert." Zur Frage der Zertifizierung und Registrierung führte Dr. Gumbel weiter aus, "Saatgut für Nischenmärkte ist von der Zertifizierung und Registrierung ausgenommen, d.h. Betriebe bis max. 10 Mitarbeiter und einem Jahresumsatz von max. 2. Mio EURO brachen lediglich ein vereinfachtes Verfahren durchlaufen." "Und "Altes Saatgut" bzw. traditionelle Sorten bedürfen nur einer amtlich anerkannten Beschreibung", so Dr. Gumbel. Diese Beschreibung kann sich auf Erfahrungsberichte oder wissenschaftliche Beiträge in Fachzeitschriften stützen.

Ein weiteres wichtiges Anliegen der Reform ist die Reduzierung des bürokratischen Aufwandes für Landwirte, Züchter sowie Lebensmittelerzeuger, -verarbeiter und -händler. Die derzeit 70 verschiedenen Rechtsakte werden auf fünf verschlankt.

Details zu den vier Hauptelementen des Vorschlags:

Pflanzenvermehrungsmaterial (einschließlich Saatgut)

Das Paket enthält vereinfachte und flexiblere Vorschriften für die Bereitstellung von Saatgut und anderem Pflanzenvermehrungsmaterial auf dem Markt, die dazu dienen, Produktivität, Anpassungsfähigkeit und Vielfalt des Pflanzenbausektors und der Wälder in Europa zu erhalten und damit den Handel mit den daraus gewonnenen Erzeugnissen zu fördern.

Durch das breite Spektrum an qualitativ hochwertigem und gesunden Pflanzenvermehrungsmaterial und die verbesserten Testvorschriften wird die biologische Vielfalt erhalten und es wird eine Züchtung im Einklang mit den Grundsätzen der nachhaltigen Landwirtschaft gefördert.

Ausgenommen von den EU-Vorschriften ist der Einsatz von Saatgut zu privaten Zwecken. So können Hobbygärtner weiterhin jede Art von Pflanzenvermehrungsmaterial erwerben und ihr Saatgut in kleinen Mengen auf dem Markt bereitstellen. Ebenfalls keine Anwendung finden die vorgeschlagenen Vorschriften auf Saatgut, das zwischen Personen ausgetauscht wird, die keine Unternehmer sind.

Mit der neuen Verordnung soll eine größere Auswahl für die Nutzer geschaffen werden, u. a. durch neue verbesserte und getestete Sorten, Material, das nicht der Definition einer Sorte entspricht (heterogenes Material), herkömmliche Sorten und für Nischenmärkte bestimmtes Material.

Für althergebrachte Sorten und heterogenes Material gelten lediglich abgeschwächte Registrierungsvorschriften. Solche Kategorien sind von Tests und anderen rechtlichen Auflagen ausgenommen.

Weniger strenge Auflagen gelten ferner für Mikrounternehmen: Diese können Pflanzenvermehrungsmaterial jedes Typs als "für Nischenmärkte bestimmtes Material" ohne Registrierung auf den Markt bringen.

Mikrounternehmen brauchen zudem grundsätzlich keine Registrierungsgebühren zahlen, für traditionelle Sorten werden die Gebühren niedriger als für konventionelles Saatgut bemessen.

Pflanzenschutz

Um die Ansiedlung neuer Schädlinge in der EU (z.B. Import von anderen Kontinenten) zu verhindern und den Pflanzenbausektor und die Forstwirtschaft zu schützen, schlägt die Kommission vor, die bisherige Pflanzenschutzregelung zu erweitern.

So heben die Vorschriften stärker auf den mit höherem Risiko behafteten Handel mit Drittländern und eine bessere Rückverfolgbarkeit des Pflanzenmaterials auf dem EU-Binnenmarkt ab.

Die vorbeugende Überwachung wird ausgebaut und es sind Maßnahmen zur frühzeitigen Tilgung bei Auftreten neuer Schädlingsarten sowie zur finanziellen Entschädigung der Unternehmer in größerem Umfang als bisher vorgesehen, deren Pflanzen solchen Quarantäneschädlingen zum Opfer fallen.

Tiergesundheit

Ziel sind höhere Standards und ein gemeinsamer, koordinierter Rahmen für die bessere Erkennung und effizientere Bekämpfung von Seuchen und den besseren Umgang mit Gefahren in Bezug auf die öffentliche Gesundheit sowie auf die Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit.

Unter diesem verbesserten System mit besseren Vorschriften für Identifizierung und Registrierung haben die für die Sicherheit der Lebensmittelkette zuständigen Akteure, wie Landwirte und Tierärzte, die Möglichkeit, rasch auf den Ausbruch von Seuchen zu reagieren und damit ihre Ausbreitung einzudämmen sowie die Auswirkungen auf den Viehbestand und die Gefahren für die Verbraucher zu minimieren. Außerdem wird eine Einstufung und Priorisierung der Seuchen eingeführt, bei denen ein Eingreifen auf EU-Ebene erforderlich ist. Dadurch kann stärker auf risikobasierte Kriterien zurückgegriffen werden und die Ressourcen können zielgerichteter eingesetzt werden. Die Vorschriften lassen genügend Spielraum, um die Tiergesundheitsmaßnahmen je nach Größe und Art des Betriebs (z. B. KMU, Hobby-Tierhaltungen) oder nach den lokalen Gegebenheiten auszugestalten, und zwar insbesondere im Hinblick auf die Registrierung und Zulassung von Betrieben sowie die Haltung von Tieren und die Vorhaltung von Erzeugnissen.

Insgesamt gesehen müssen die Vorschriften so flexibel und solide sein, dass die EU im Falle gravierender Klimaveränderungen und daraus folgender Veränderungen der Tiergesundheitssituation effiziente Maßnahmen ergreifen kann, d. h. sie müssen die Instrumente vorsehen, die wir benötigen, um neu auftretenden Risiken begegnen und uns dem wissenschaftlichen Fortschritt sowie internationalen Standards rasch anpassen zu können.

Amtliche Kontrollen

Die Kommission hat der Notwendigkeit Rechnung getragen, das Instrumentarium zu stärken, mit dem die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften vor Ort kontrollieren (durch Kontrollen, Inspektionen und Tests).

Die neuen Vorschriften stützen sich auf eine stärker risikobasierte Entscheidungsgrundlage, wodurch die zuständigen Behörden ihre Ressourcen stärker auf die wichtigen Aufgaben bündeln können.

Das derzeitige Gebührensystem, mit dem die Durchführung der genannten Kontrollen gemäß dem Prinzip der Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lebensmittelkette finanziert wird, wird auf weitere Bereiche ausgedehnt, in denen bisher keine Gebühren erhoben wurden und auf Basis der Kostendeckung umgestaltet.

Kleinstunternehmen sind von der Zahlung solcher Gebühren befreit -nicht aber von den Kontrollen-, damit ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten bleibt.

Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, Betrugskontrollen in vollem Umfang in ihre nationalen Kontrollpläne einzugliedern und dafür zu sorgen, dass die im Betrugsfall verhängten Geldbußen so hoch angesetzt sind, dass sie eine abschreckende Wirkung haben.

Wie geht es jetzt weiter?

Die anderen EU-Organe, darunter das Europäische Parlament und der Rat, werden nun über das Maßnahmenpaket der Kommission beraten und anschließend ihre Standpunkte vorlegen. Nach jetzigem Stand ist davon auszugehen, dass das Paket, außer der Finanzierungsregelung, die bis Jahresende beschlossen werden soll, im kommenden Jahr beschlossen wird und ab 2016 in Kraft tritt.

