Lopatka: Licht ins Dunkel der Euro-Verwirrung

Studie belegt, dass Euro nicht die Inflation antreibt

Wien (OTS) - "Der Euro ist kein Teuro, das habe ich wiederholt festgehalten. Ich begrüße daher, dass es eine neue Studie gibt, die deutlich aufzeigt, dass der Euro kein Preistreiber ist. Hatten wir in den Jahren vor der Euro-Einführung eine jährliche Inflation im Schnitt von über 5 Prozent (im Jahr 1974 sogar 9,5 %), liegen wir seit der Euro-Einführung bei 2 Prozent. Das sind Fakten, die am Tisch liegen, über die zu selten gesprochen wird", so Staatssekretär Lopatka zu einer von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) veröffentlichten Studie (Policy Brief) mit dem Titel "Treibt der Euro die Inflation an? Die Fakten". Die Studie beleuchtet auch den Unterschied zwischen realer und gefühlter Inflation und hält fest, dass die Entwicklung auf den internationalen Märkten den Verlauf der Inflation stärker bestimme als der Euro.

Lopatka weiter: "Angesichts der täglichen Negativschlagzeilen verstehe ich, dass die Menschen Sorgen um ihre Arbeitsplätze und um die Zukunft des Euro haben. Das muss man ernst nehmen und Antworten darauf geben. Ich erteile aber eine klare Absage an Euro-Angstmache und fordere mehr Fakten! Diese zeigen nämlich, dass es Österreich wirtschaftlich sehr gut geht, und dass wir die niedrigste Arbeitslosenrate in Europa haben. Es muss auch klar gesagt werden, dass die EU-Mitgliedschaft und der Euro eindeutige positive Impulse für Österreich gebracht haben. Der Euro ist für Österreich ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, da unsere Wirtschaft vor allem durch den Export in EU Mitgliedstaaten verdient. 70% unserer Exporte gehen in den EU-Raum. Da sind die einheitliche Währung und Preisstabilität wesentliche Voraussetzungen für positive Entwicklungen. Erinnern wir uns an die Hochs und Tiefs der italienischen Lira: einige österreichische Unternehmer, die nach Italien exportierten, waren gezwungen an Schließung zu denken, da der Absatzmarkt unvorhersehbar war. Mit dem Euro konnte wirtschaftliche Stabilität und dadurch ein Ausbau von Arbeitsplätzen erreicht werden. Seit wir EU-Mitglied sind, gibt es einen jährlich Zuwachs von rd. 13.000 Arbeitsplätzen."

"Über diese Fakten muss gesprochen werden anstatt im Dunkeln der Euro-Verwirrung zu tappen! Es gibt ja auch keine 'Eurokrise'- das ist das Unwort der letzten Jahre! Es gibt eine Staatsschuldenkrise in einigen Euro-Staaten, die jedoch keine Auswirkung auf die Stabilität und den Wert unserer Währung hat. Seit seiner Einführung hat der Euro laufend an Wert gewonnen. Mussten die US-Amerikaner bei der Einführung 1,17 Dollar pro Euro hinlegen, sind es derzeit über 1,3 Dollar", so der Staatssekretär abschließend.

