"The Mentalist" ist ab 29. Juli wieder auf der Jagd nach Red John

Neue Folgen der fünften Staffel am Serienmontag in ORF eins

Wien (OTS) - So nah am Ziel und doch so fern: Mit der Festnahme von Red Johns Geliebter gab es wieder einen Funken Hoffnung für "The Mentalist" Patrick Jane, seinem Erzrivalen einen Schritt näher zu kommen. Doch auch in den neuen Folgen der fünften Staffel (ab 29. Juli jeweils am Serienmontag um 21.05 Uhr in ORF eins) weiß der Serienmörder Mittel und Wege, um seine Spielchen fortzusetzen und alle Spuren zu verwischen. Mit dabei im Team von TV-Beau Simon Baker sind erneut Teresa Lisbon, Kimball Cho, Wayne Rigsby und Grace Van Pelt als seine Kollegen. In weiteren Hauptrollen spielen auch diesmal Robin Tunney, Tim Kang, Owain Yeoman und Amanda Righetti. Zum Auftakt ist Krimispannung gleich im Doppelpack angesagt: Nachdem Red John in der gleichnamigen Dakapo-Folge um 20.15 Uhr seinen blutroten Smiley in der "roten Scheune" hinterlassen hat, findet sich "The Mentalist" für seinen ersten brandneuen Fall um 21.05 Uhr "Nachts im Museum" wieder.

Mehr zu den Inhalten der Folgen von "The Mentalist"

"Die rote Scheune" (Montag, 29. Juli, 20.15 Uhr, ORF eins)

In einer verlassenen Scheune werden drei Leichen gefunden. Lisbon (Robin Tunney) und ihr Team sollen in diesem Fall ermitteln. Die forensischen Untersuchungen ergeben, dass das Verbrechen bereits 25 Jahre zurückliegt. Der Fall gestaltet sich schwierig, da sonst keine weiteren Hinweise vorhanden sind. Doch dann entdeckt Jane (Simon Baker) auf der Hinterseite der Scheune das Symbol von Red John. Rätselhaft ist aber, dass diese Morde zehn Jahre vor den ersten bekannten Verbrechen von Red John stattgefunden haben.

"Nachts im Museum" (Montag, 29. Juli, 21.05 Uhr, ORF eins)

Eine tote Wissenschafterin gibt Rätsel auf. Ihre Leiche wird in einer der renommiertesten Forschungseinrichtungen des Landes gefunden, in der die brillantesten Köpfe der Nation forschen. Linda hat sich mit einer speziellen Art von Spechten beschäftigt und dabei eine neue, noch unbekannte, Mottenart entdeckt. Für einen ihrer Kollegen kam die Entdeckung gerade richtig und er wollte dieser neuen Spechtart seinen Namen geben.

Noch mehr Spannung am Serienmontag in ORF eins

Mit jeder Menge Gänsehautfeeling geht es nach 90 Minuten Krimispannung mit "The Mentalist" weiter, wenn um 21.55 Uhr in einer neuen Folge von "Revenge" die Frage der "Abstammung" geklärt werden muss und Kyra Sedgwick in "The Closer" "Bausünden" ins Visier nimmt (22.40 Uhr). "Unforgettable" wird es dann um 23.20 Uhr, wenn "Der goldene Vogel" Poppy Montgomery erstmals so manches Rätsel aufgibt. James Belushi und Jerry O'Connell sorgen um 0.25 Uhr wieder als "The Defenders" für Recht und Ordnung, erwartet das Fernsehpublikum doch ab dann ein Dakapo mit der gleichnamigen Anwaltsserie.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at