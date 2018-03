"Orientierung" am 28. Juli: Katholischer Weltjugendtag 2013 - Papst Franziskus in Brasilien

Katholischer Weltjugendtag 2013 - Papst Franziskus in Brasilien

"Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker der Erde", so lautet - dem Matthäusevangelium entnommen - der Leitspruch des katholischen Weltjugendtages in Rio de Janeiro. Rund eineinhalb Millionen junge Pilgerinnen und Pilger, so Schätzungen, nehmen daran teil. Höhepunkt des Megaevents: die Auftritte von Papst Franziskus. Bei einem Gottesdienst im brasilianischen Marienwallfahrtsort Aparecida rief er junge Gläubige zum Bau einer "geschwisterlichen Welt" auf, bei einem Besuch einer Drogenstation verurteilte er Drogenhändler als "Todeshändler", in einer Favela im Norden Rios zeigte er sich erneut als Fürsprecher von Armen und Bedürftigen. Weitere Programmpunkte der Papstvisite: eine Kreuzwegandacht am Freitag, das Abendgebet am Samstag und schließlich der Schlussgottesdienst des Weltjugendtages am Sonntag, den ORF 2 ab 14.30 Uhr live überträgt - nähere Infos dazu auf presse.ORF.at. Ein Bericht von Mathilde Schwabeneder.

"Ja zur gleichgeschlechtlichen Ehe" - Helmut Schüller auf USA-Tour

Für viel Aufsehen sorgt derzeit ein Landpfarrer aus Österreich in den USA: Helmut Schüller, Pfarrer von Probstdorf, bekannter als Sprecher der Pfarrerinitiative ("Aufruf zum Ungehorsam"), hält Vorträge in insgesamt 15 US-Städten, um die heimische Reformbewegung weiterhin international zu vernetzen. Dass ihm der Bostoner Kardinal Sean O'Malley schon vorab ein Auftrittsverbot in Einrichtungen seiner Diözese erteilte, schürte das mediale Interesse: Die ersten Veranstaltungen mit Helmut Schüller - in Boston und New York - waren außerordentlich gut besucht. Auch in Österreich viel beachtet: ein "Ja" Helmut Schüllers zur Möglichkeit der Eheschließung für homosexuelle Paare in einem Interview mit ORF-USA-Korrespondentin Hannelore Veit. Hannelore Veit berichtet.

Tunesien: Moderate Imame drohen mit Hungerstreik

Mitten im muslimischen Fastenmonat Ramadan wollen in Tunesien Hunderte von Imamen auf ihre Lage aufmerksam machen und drohen mit Hungerstreik. Der Hintergrund des Protests: Viele von ihnen wurden von radikalen salafistischen Gruppen aus ihren Moscheen gedrängt. Die fundamentalistischen Muslime, die von der tunesischen Jugend auch viel Zuspruch erfahren, streben eine Gesellschaftsordnung auf Basis der Scharia an und möchten das auch gegen ihre eigenen - moderateren - Glaubensbrüder und -schwestern durchsetzen. Dagegen wiederum setzen sich nun zahlreiche gemäßigte Imame zur Wehr. Ein Beitrag von Detlef Urban.

Herausforderung "Ego-Gesellschaft" - Sommerakademie Kremsmünster

Ist der Egoismus die Triebfeder der gesellschaftlichen Weiterentwicklung oder bloß notwendiges Übel in einer zusehends individualisierten und damit unsolidarischen Welt? Und: Gibt es vielleicht Formen des Egoismus, in denen auch das "Wir" - die Solidarität - neben dem "Ich" - dem Einzelinteresse - einen angemessenen Platz findet? Kontroversielles zu dieser Thematik war vom 10. bis 12. Juli im oberösterreichischen Stift Kremsmünster bei der 15. Ökumenischen Sommerakademie (Motto: "Wer ist mein Nächster? Das Soziale in der Ego-Gesellschaft") zu hören. In "Orientierung"-Interviews: der deutsche Philosoph Michael Pauen, die evangelisch-lutherischen Bischöfe Heinrich Bedford-Strohm und Michael Bünker sowie die katholische Theologin Ingeborg Gabriel. Klaus Ther berichtet.

