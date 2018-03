Duracell Powermat und Starbucks bringen drahtloses Aufladen ins Silicon Valley

San José, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Duracell Powermat hat heute die Verfügbarkeit drahtloser Aufladung in ausgewählten Cafés von Starbucks im Silicon Valley bekannt gegeben. Die Expansion der drahtlosen Aufladung folgt einem erfolgreichen Test der Technik zum drahtlosen Aufladen in verschiedenen Niederlassungen von Starbucks im Bereich Boston.

"Duracell Powermat beendet die Besorgnis in Bezug auf leere Batterien", sagte Stassi Anastassov, Präsident von Duracell bei Procter & Gamble. "In jedem Starbucks sehen Sie überall Smartphones auf den Tischen. Diese Telefone verbrauchen ständig Strom, was die Batterie entleert. Wenn ein Tisch aber mit der Technik von Powermat ausgestattet ist, wird die Batterie aufgeladen - einfach dadurch, dass das Telefon auf dem Tisch liegt."

"Wir wissen dass unsere Cafés für unsere Kunden nicht nur ein Ort sind, um eine gute Tasse Kaffee zu genießen. Für viele unserer Gäste handelt es sich um die Erweiterung ihres Büros. Andere nutzen uns als Rückzugsort, um Zeit für sich zu haben. Immer mehr Kunden sehen Starbucks als erweitertes Wohnzimmer und möchten Ihre Telefone hier aufladen", sagte Adam Brotman, Chief Digital Officer der Starbucks Coffee Company. "Bei Tests in Boston kam die drahtlose Aufladung bei Kunden gut an. Wir sind erfreut, dass wir diese Option jetzt auch unseren Kunden im Silicon Valley bieten können."

Das drahtlose Aufladen bei Starbucks wird dem Standard der Power Matters Alliance (PMA) entsprechen. Es handelt sich um den am schnellsten wachsenden Standard und das am schnellsten wachsende Ökosystem für drahtlosen Strom. Jedes Gerät mit PMA-Zertifikat wird aufgeladen, wenn es einfach auf den Tisch gelegt wird. Eine Reihe von Unternehmen, darunter Duracell Powermat,

bieten Smartphone-Hüllen und

tragbare Akkus mit PMA-Zertifikat an. AT&T hat kürzlich angekündigt, dass viele seiner Smartphones im kommenden Jahr mit PMA-Technik für die drahtlose Aufladung ausgeliefert werden. Blackberry, HTC, LG, Samsung, ZTE und andere Smartphonehersteller haben sich ebenfalls der PMA angeschlossen.

"Die Technik zum drahtlosen Aufladen wird mittlerweile zum Mainstream. Die Kunden erwarten allmählich, dass sie ihre Telefone im Lauf des Tages an gewohnten Orten aufladen können. Diese Entwicklung ähnelt der der WLANs. Es gibt für uns keine besseren Partner, um die drahtlose Aufladung zu einem universellen Angebot zu machen, als AT&T, Starbucks und Procter & Gamble", sagte Ran Poliakine, CEO von Powermat Technologies

Orte zum drahtlosen Aufladen finden Sie unter www.poweruphere.com.

Über Duracell Powermat

Duracell Powermat ist ein Joint Venture zwischen Duracell von Procter & Gamble und Powermat Technologies. Als Teil der Procter & Gamble Company [NYSE: PG], versorgt Duracell Menschen in aller Welt seit über 40 Jahren mit Energie. Powermat hat die drahtlose Stromversorgung 2009 mit bahnbrechenden Produkten ins Leben gerufen. Zusammen gestalten die beiden Unternehmen die Revolution des drahtlosen Ladestroms unter dem Markennamen Duracell Powermat. Als erstes Unternehmen, das sich der wachsenden Bedürfnisse der Verbraucher in einer Welt, die immer mehr von stromfressenden Smartphones abhängt, angenommen hat, liefert Duracell Powermat Lösungen für Verbraucher zu Hause und unterwegs. Ron Rabinowitz ist CEO von Duracell Powermat. Weitere Informationen finden Sie unter www.duracellpowermat.com.

Über die Power Matters Alliancede.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@751b28a4Die PMA wurde 2012 von Powermat Technologies und Procter & Gamble gegründet. In ihrem Verwaltungsrat sitzen Vertreter von AT&T, Duracell, Starbucks, der US-Regierungskörperschaft für den Energy Star und der Federal Communications Commission (nicht stimmberechtigt). Ein breit angelegtes Angebot an PMA-konformen Produkten ist bei führenden Einzelhändlern verfügbar und kompatible "drahtlose Ladepunkte" wurden in großen Flughäfen, Stadien, Restaurants, Fitnesscentern und Friseursalons installiert. Die Mitgliedschaft in der PMA steht jedermann offen und Mitglieder haben auf die technischen Spezifikationen Zugriff unter www.powermatters.org.

Web site: http://www.duracellpowermat.com/

