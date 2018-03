ORF III mit Oberösterreich, Koreakrieg und "Capriccio" aus der Staatsoper

Am 27. und 28. Juli im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 27. Juli 2013, nimmt ORF III im Rahmen seines Sommer-Bundesländerschwerpunkts Oberösterreich in den Fokus. Den Beginn macht die Reportage "Traun - Ein Fluss wie ein Kristall" um 17.20 Uhr, es folgt "Wasserreich Österreich: Die Seen" um 18.10 Uhr und "Wildes Land - Naturjuwel Nationalpark Kalkalpen" um 19.00 Uhr. Die Reise durch Österreich geht in den kommenden Wochen weiter mit Salzburg (3. August), Tirol (10. August), Vorarlberg (17. August), Steiermark (24. August) und Kärnten (31. August), jeweils am Samstag ab 17.00 Uhr.

Der "zeit.geschichte"-Hauptabend steht diese Woche ganz im Zeichen des Koreakriegs. Mit der dreiteiligen Dokumentation "Korea - Der vergessene Krieg" erinnert ORF III an die Schrecken dieser Auseinandersetzung, die vor genau 60 Jahren, am 27. Juli 1953, mit der Unterzeichnung eines Waffenstillstandabkommens ein Ende fand. Einen Friedensvertrag zwischen Nord- und Südkorea gibt es bis heute nicht. Der Koreakrieg ist einer der ersten Kulminationspunkte des Kalten Kriegs, ein Stellvertreterkrieg zwischen Ost und West - und ein Krieg, der das Land in zwei Teile zerreißen sollte. ORF III strahlt Teil 1 um 20.15 Uhr aus, Teil 2 folgt um 21.00 Uhr, Teil 3 um 21.45 Uhr.

Am Sonntag, dem 28. Juli, begleitet Kulturspezialistin Barbara Rett in "Erlebnis Bühne" um 20.15 Uhr durch Richard Strauss' Oper "Capriccio". Es ist eine Oper über die Kunstform Oper, dargeboten von einem Ensemble mit Weltstars. Strauss' spätes Werk schildert die Entstehung eines Musiktheaterwerks. Die zentrale Frage lautet: Text oder Musik - was hat den Vorrang? ORF III zeigt die Inszenierung von Marco Arturo Marelli vom 27. Juni 2013 aus der Wiener Staatsoper, die Stars wie Renée Fleming als Gräfin, Bo Skovhus als Graf, Michael Schade als Flamand, Kurt Rydl als La Roche und Angelika Kirchschlager als Clairon vereint. Es dirigiert Christoph Eschenbach. Kurt Rydl ist übrigens vorab um 19.45 Uhr in einem "KulturWerk"-Gespräch mit Barbara Rett zu sehen. Er spricht über die Einsamkeit auf Reisen, seine Liebe zu Seesternen und warum ein Bösewicht auf der Bühne immer auch ein bisschen sympathisch sein muss.

Im Anschluss an die Oper zeigt ORF III um 23.05 Uhr "Von der Vielfalt des Seins - Daniel Barenboim im Porträt". Der Film begleitet Barenboims wichtigste Stationen in den Jahren 1999 bis 2001, zeigt ihn auf verschiedenen Konzertbühnen mit unterschiedlichen Orchestern, dokumentiert seine Arbeit mit jungen Musikerinnen und Musikern des West-Eastern-Divan-Orchestras und beleuchtet Barenboims Arbeit als Musiker und als Friedensaktivist.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at