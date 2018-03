Extra Toto (25.7.2013): Jackpot - es geht um 6.000 Euro

Jackpot auch beim Elfer und in beiden Rängen der Torwette

Wien (OTS) - 14 Zehner, das ist die gesamte Ausbeute der Spielteilnehmer in der 23. Extra Toto Runde. Das heißt: Es gibt einen Jackpot beim Zwölfer, wobei es in der nächsten Runde um etwa 6.000 Euro geht; es gibt einen Jackpot beim Elfer, hier geht es um rund 3.000 Euro; und es geht in beiden Rängen der Torwette um einen Jackpot, da es niemandem gelang, auch nur drei Ergebnisse richtig zu tippen.

24. Extra Toto Runde am 30./31. Juli/1. August 2013

1 Red Bull Salzburg - Fenerbahce Istanbul 2 FK Austria Wien - FK Hafnarfjördur (ISL) 3 Olympique Lyon - Grasshopper Zürich 4 Asteras Tripolis FC (GRE) - SK Rapid Wien 5 FC Aktobe (KAZ) - Breidablik (ISL) 6 Swansea City - Malmö FF (SWE) 7 FK Jablonec (CZE) - Strömsgodset (NOR) 8 Sevilla FC (ESP) - FK Mladost Podgorica (MNE) 9 FC Minsk (BLR) - FC St. Johnstone (SCO) 10 Vojvodina Novi Sad (SRB - Bursaspor (TUR) 11 FK AS Trencin (SVK) - FC Astra Ploesti (RUM) 12 HNK Rijeka (CRO) - MSK Zilina (SVK)

Spiele 1 bis 3: UEFA Champions League, 3. Qualifikationsrunde, Hinspiele. Spiele 4 bis 12: UEFA Europa League, 3. Qualifikationsrunde, Hinspiele.

Annahmeschluss: Dienstag, 30. Juli 2013, 17.50 Uhr.

Die endgültigen Quoten der 23. Extra Toto Runde

JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 2.609,50 - 6.000,- Euro warten JP Elfer zu je EUR 1.304,70 14 Zehner zu je EUR 93,10

Der richtige Tipp: 1 2 X / 2 2 2 / 1 1 2 / 2 1 2

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 1.625,10 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 217,00

Torwette-Resultate: 1:0 0:3 1:1 0:+

