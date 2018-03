Darabos zu Frauenpensionsantrittsalter: SPÖ für sichere Pensionen statt Verunsicherung der Betroffenen

Darabos kritisiert VP-Pensionspläne - "Entfesselter" VP-Chef will zusätzlich 30.000 Arbeitslose schaffen

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ machte am Freitag in einer Pressekonferenz auf die Auswirkungen aufmerksam, die die Pläne der ÖVP in Sachen Pensionen, vor allem die Anhebung des Frauenpensionsantrittsalters, mit sich bringen würden. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos:

"Der 'entfesselte' ÖVP-Chef Spindelegger hat in einem Interview offene Worte gesprochen und sich für eine Anhebung ab 2014 ausgesprochen." Darabos, FSG-Frauenvorsitzender Renate Anderl und eine Angestellte eines Bäckerei-Großbetriebes, Sonja Horvath, führten vor allem den Bruch des Vertrauensgrundsatzes an, aber auch das Fehlen von Arbeitsplätzen. Darabos betonte: "Die SPÖ steht für eine frühzeitige gesetzliche Anhebung des Pensionsantrittsalters von Frauen wie auch von Männern nicht zur Verfügung. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten kämpfen für sichere Pensionen!" Die SPÖ startet zudem eine Facebook-Protestaktion gegen die ÖVP-Pensionspläne(auf www.spoe.at). ****

Darabos verwies auf eine Studie von AMS-Chef Johannes Kopf, wonach eine Anhebung des Pensionsalters ab 2014, wie von Spindelegger vorgeschlagen, 30.000 zusätzliche Arbeitslose und 500 Mio. Euro Zusatzkosten für die Arbeitslosenversicherung bedeutet.

Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer erinnerte außerdem an Schwarz-Blau:

"Ausgerechnet jene Partei, die zwischen 2000 und 2007 harte Sparprogramme bei den Pensionen zu verantworten hat, hat dieser Tage - entgegen gemeinsamer Regierungs- und Parlamentsbeschlüsse - eine vorzeitige Anhebung des Frauenpensionsalters gefordert." Darabos betonte, dass der VP-Chef bis heute nichts von seiner Aussage zurückgenommen habe, sondern mit der Aussage, dass es sich dabei um einen "völligen Nebenschauplatz" handle, "die Spirale noch dramatischer gedreht" habe.

Dass es evident sei, dass die ÖVP Pläne hat, bei den Pensionen Kürzungen vorzunehmen und das Pensionsantrittsalter frühzeitig anzuheben, belegte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer u.a. mit dem Wirtschaftskonzept der ÖVP, den Plänen der Jungen Volkspartei, bis hin zur Industriellenvereinigung und einigen ÖVP-Bünden - "in den letzten Wochen und Monaten wurden immer wieder Stimmen für Verschlechterungen für die Pensionistinnen und Pensionisten laut". So sagte Spindelegger etwa bei der Präsentation der ökonomischen Bewertung des Gesamtkonzepts von "Unternehmen Österreich 2025", man müsse "in jeder Periode, in jedem Jahr" über eine Anhebung des Pensionsantrittsalters nachdenken. "Zynisch hatte Spindelegger noch hinzu gefügt: 'Wir machen es eh so, dass nicht gleich alle am Ballhausplatz stehen und streiken müssen.'"

Ulrich Schuh (Chef des industrienahen Wirtschaftsinstituts EcoAustria) berechnete im Auftrag von Spindeleggers Beratergruppe Vorschläge für raschere Anhebung des Frauenpensionsalters. Im Ergebnispapier werden Maßnahmen wie z.B. "ein aufgeweichter Kündigungsschutz für Mitarbeiter über 50 Jahren" sowie "ein angehobenes Pensionsantrittsalter" genannt. Und die Junge Volkspartei - deren Obmann Staatssekretär Sebastian Kurz ist - propagiere mit dem Konzept "Sparen wir bei Pensionen" u.a. Nullrunden bei den Pensionen.

Die SPÖ stehe auf der Seite der hart arbeitenden Menschen dieses Landes, betonte Darabos. "Gemeinsam mit den Seniorenvertretern haben wir im Laufe der Legislaturperiode etliche Verbesserungen erreicht:

Reform der Langzeitversichertenregelung, einheitliches, leistungsbezogenes Pensionskonto ab 2014, Totalreform der Invaliditätspension, Rechtsanspruch auf berufliche Rehabilitation, fit2Work. Diesen Weg werden wir konsequent weitergehen!"

Renate Anderl wies darauf hin, dass Frauen in vielen Bereichen nach wie vor benachteiligt sind. "Was die Frauen tatsächlich brauchen, ist eine Unterstützung im aktiven Erwerbsleben und keine ständigen Diskussionen über eine frühzeitige Angleichung des Frauenpensionsantrittsalters." Auch wies Anderl auf die angespannte Situation am Arbeitsmarkt für Ältere hin: "Gerade wir Gewerkschafterinnen merken täglich, dass es Frauen oft unmöglich gemacht wird, länger im Erwerbsleben zu bleiben." Vordringlich sei es, der Herausforderung zu begegnen, ca. 50.000 Frauen, die ab 2024 zusätzlich erwerbstätig sein sollen, im Erwerbsleben zu halten.

Sonja Horvath, die seit 23 Jahren bei einem Bäckerei-Großbetrieb arbeitet und von den Plänen der ÖVP massiv betroffen wäre, zeigte ihre Enttäuschung über die Aussagen der ÖVP, die den Vertrauensgrundsatz torpedieren: "Irgendwie fehlt uns da schon das Vertrauen in die ÖVP, dass der Pensionsantritt wie geplant erfolgen kann. Da macht sich dann Verzweiflung breit." (Schluss) up/ps

