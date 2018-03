"Gesundheitsrisiko" Kündigungsfrist: Krankenstandsmissbrauchsklassiker wird zunehmend zur schlechten Gewohnheit

WK-Präsident Nemeth: "Der Besuchsdienst der BGKK ist gefordert, um Sozialmissbrauch einzudämmen."

Eisenstadt (OTS) - Immer mehr Mitarbeiter, die ihr Unternehmen verlassen, lassen sich - obwohl ihnen nichts fehlt - während der Kündigungsfrist krankschreiben. Das ist der Befund des Wirtschaftskammer-ServiceCenters, bei dem sich beinahe schon täglich verärgerte Unternehmen melden, die sich mit diesem Sozialmissbrauchsklassiker konfrontiert sehen. Dies schildert auch Michael Heindl, Arbeitsrechtsexperte im Wirtschaftskammer-ServiceCenter: "Zuletzt getroffen hat es einen metallverarbeitenden Betrieb aus dem Bezirk Oberwart: Ein Mitarbeiter, der weit vor Beginn der kollektivvertraglichen Kündigungsfrist die Kündigung aussprach, war vor und vor allem während der vierwöchigen Kündigungsfrist fast durchgehend im Krankenstand. Pikantes Detail: Der betroffene Arbeitnehmer erklärte der Geschäftsleitung süffisant, dass er nicht wirklich krank sei, der behandelnde Arzt aber eine andere Meinung habe".

Dies ist leider kein Einzelfall. Immer mehr Unternehmen müssen zuschauen, wie sich ausscheidende Mitarbeiter völlig grundlos und ganz gezielt für die gesamte Kündigungsfrist - natürlich bei fortlaufenden Bezügen - krankschreiben lassen. Statt die Kündigungsfrist zur Jobsuche, zur Einschulung des Nachfolgers oder zum geordneten Abgang aus dem Unternehmen zu nutzen, macht man auf Kosten des Arbeitgebers und der Kollegen blau. Dass sowohl das Unternehmen, als auch der Sozialstaat durch einen derartigen Sozialbetrug Schaden nehmen, kümmert die Betroffenen dabei nicht. Sozialbetrug wird ja nicht verfolgt.

In der Wirtschaftskammer will man diesen Sozialbetrug nicht länger tolerieren. "Hier wäre die Einführung eines Krankenbesuchsdienst beim Versicherten durch die Gebietskrankenkasse, wie es ihn in anderen Bundesländern gibt, sinnvoll.

Auch müssen jene wenigen, aber in der Regel ortsbekannten Ärzte, die diesen Sozialmissbrauch durch eine lockere Krankschreibepraxis unterstützen, von der BGKK künftig persönlich kontaktiert bzw. der Ärztekammer namhaft gemacht werden", fordert Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth. Das sei man - so Nemeth -jenen vielen Arbeitnehmern und Ärzten schuldig, die sich seriös und korrekt verhalten.

In der Wirtschaftskammer kann man sich auch eine legistische Maßnahme vorstellen, um derartige Praktiken einzudämmen:

"Dienstgebern sollte es in Zukunft möglich sein, den ausscheidenden Mitarbeiter während der Kündigungsfrist einseitig zum Verbrauch des Resturlaubs verpflichten zu können", so die Rechtsexperten der Wirtschaftskammer.

