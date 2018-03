WK fordert Bürokratiestopp für mehr Investitionen

160 Millionen Euro an Investitionen stehen im Bürokratiestau. "Wir brauchen mehr Wirtschaft und weniger Zettelwirtschaft! Lasst uns arbeiten!", verlangt WK-Präsident Pacher.

Klagenfurt (OTS) - Was sich bei der Konjunkturumfrage der Wirtschaftskammer Kärnten Anfang Juni abgezeichnet hat, bestätigen auch die aktuellen Zahlen zur Exportstatistik für 2012. Sowohl die Exporte (-1,4 Prozent) als auch die Importe (-3,4 Prozent) geben nach. Verantwortlich dafür ist vor allem die Krise im Nachbarland Italien, dennoch kann Kärnten den Handelsbilanzüberschuss sogar um 101 Millionen auf 901 Millionen Euro ausbauen. WK-Präsident Franz Pacher: "Das zeigt: Kärntens Wirtschaft ist kerngesund, aber rückläufige Importe sind immer ein starkes Zeichen nachlassender Konjunktur. Unsere Betriebe brauchen mehr Unterstützung, um das Niveau der Vorjahre halten zu können."

Politik soll von der Bremse steigen

Nun sei allerdings jedem in Kärnten klar, dass nach der Verschwendungspolitik der vergangenen Jahre der Kärntner Landespolitik die Mittel fehlen, die Wirtschaft großflächig anzukurbeln. Da die öffentliche Hand kein Geld für neue Förderprogramme habe, solle sie die Kraft der Wirtschaft auf andere Weise entfesseln, verlangt Pacher: "Sie soll bei der Bürokratie von der Bremse gehen, damit die Unternehmer aus eigener Kraft Fahrt aufnehmen können. Die Politik soll auf allen Ebenen - Land, Bezirke, Gemeinden - Hürden für die wirtschaftliche Entwicklung abbauen und dadurch sowohl kaufmännische als auch private Investitionen erleichtern."

Derzeit könnten allein im Energiebereich in Kärnten Projekte mit einem Investitionsvolumen von 160 Millionen Euro nicht umgesetzt werden, da oft jahrelange Genehmigungsverfahren notwendig seien. So könnten Widmungsverfahren bis zu drei Jahre dauern, Bauverfahren sechs bis sieben Monate, und bei gewerblichen Betriebsanlagen seien Genehmigungsverfahren mit acht bis neun Monaten Dauer keine Seltenheit. Dabei gebe es durchaus regionale Unterschiede in der Qualität und Geschwindigkeit der Verfahren. Pacher: "Ein positiver Ausreißer ist ein Verfahren baurechtlicher und gewerberechtlicher Genehmigungen vom Magistrat Villach in 17 Tagen, während ähnliche Verfahren in Klagenfurt bis zu einem Jahr dauern können. Das ist Unternehmern schon in guten Zeiten unzumutbar, in der Flaute werden solche Bürokratiebremsen existenzbedrohend."

Qualifikation sinkt, Verfahrensdauer steigt

Die Kärntner Bürokratie sei deshalb eine gefährliche Investitionsbremse mit althergebrachten und in jüngerer Vergangenheit selbstgemachten Bremsklötzen. Es gebe in Österreich grundsätzlich zu viele Genehmigungspflichten auf verschiedenen nationalen und EU-Ebenen, mit denen auch altgediente Beamte leicht überfordert seien. Jungen Beamten würde teilweise noch das Wissen in komplexen juristischen Materien fehlen, und die in den vergangenen Jahren verstärkt übernommenen Mitarbeiter aus politischen Büros würden das fachliche Niveau der Verwaltung weiter spürbar senken, was an der Dauer der Verfahren und der Qualität der ausgestellten Bescheide deutlich werde, kritisiert Pacher: "Und die elektronische Aktenverwaltung hat immer noch keinen Einzug in die Kärntner Landesverwaltung gefunden. Nach wie vor müssen bei Bauverfahren alle Unterlagen in zweifacher Kopie, bei Wasserrechtsverfahren in dreifacher und bei gewerblichen Verfahren in vierfacher Kopie an die Behörde übermittelt werden. Das ist tiefstes Mittelalter."

Durch das Fehlen zeitgemäßer IKT-Lösungen würden sich alle behördeninternen Prüfverfahren verzögern. Die nach wie vor wenig bürger- oder unternehmerfreundliche Organisation der Verwaltung würde eine rasche Erledigung weiter behindern, unterstreicht Pacher: "Jede Abteilung bearbeitet ihr Sachgebiet - es gibt keine projektorientierte Vorgangsweise, in der alle benötigten Genehmigungen koordiniert durchgeführt werden. In ländlichen Gebieten mangelt es auch oft an der Kooperationsbereitschaft von Gemeinden (zuständig für Bauverfahren) und Bezirkshauptmannschaften (zuständig für gewerbliche Verfahren).

50 Kilometer unsichtbar

An der Gesetzesflut und Regelungswut sei allerdings nicht nur Europa und die Republik, sondern sehr wohl auch das Land Kärnten schuld: Denn auch Kärnten produziere zu bürokratische und restriktive Gesetze und Verordnungen. Als Beispiele nennt Pacher die Windkraftstandorträume-Verordnung und die Photovoltaikanlagen-Verordnung - jeweils Sachgebietsprogramme der Kärntner Raumplanung. Pacher: "Die Windkraftstandorträume-Verordnung ist ein de-facto-Verbot von Windkraftanlagen in Kärnten, weil es keinen Standort mit genügend Wind gibt, bei dem das Windrad aus einer Entfernung von 50 Kilometern (!) nicht sichtbar ist. Eine solche Verhinderungsverordnung gibt es in ganz Kärnten nicht!" Derzeit würden in Kärnten 80 Windkraftanlagen mit einem Investitionsvolumen von 100 Mio. Euro an den Hürden der Bürokratie scheitern.

Auch die Photovoltaikanlagen-Verordnung bringe starke Einschränkungen und unsichere und unklare Genehmigungsvoraussetzungen für Projektanten und Investoren. So dürfen Photovoltaikanlagen künftig nur auf Grundflächen errichtet werden, die als "Grünland-Photovoltaikanlage" gewidmet sind. Dies bedeutet auch für solche Standorte, die ohnehin durch bereits bestehende Infrastrukturanlagen beeinträchtigt sind, ein weiteres Genehmigungsverfahren - ein Umwidmungsverfahren, das erfahrungsgemäß Jahre dauern kann. Eine besondere Blüte der Bürokratie ist die Verweigerung einer PV-Anlagengenehmigung im Lavanttal: Vögel könnten die Oberfläche der PV-Module für Wasser halten und sich hineinstürzen. Pacher: "Da bleibt einem die Spucke weg." Die Interessensabwägung von Natur und Umwelt versus Wirtschaft und Arbeit scheint völlig aus dem Gleichgewicht gekommen zu sein. Diese wirtschaftsfeindlichen und investitionshemmenden Formulierungen und Regelungen hängen oft an Einzelpersonen in der Verwaltung, die mit missionarischem Eifer versuchen, Entwicklungen zu hemmen und den Status quo zu konservieren. So können in Kärnten sogar Pilotanlagen für zukunftsträchtige neue Technologien wie ein Holzturm für eine Windkraftanlage an der negativen Stellungnahme eines nicht einmal zuständigen Fachbeamten scheitern."

Schwarzbuch Bürokratie

Die Wirtschaft drängt nun darauf, das bürokratische Korsett zu lockern. "Wenn uns das Land in einer konjunkturell schwierigen Phase finanziell nicht helfen kann, soll es wenigstens von der Bremse steigen und aufhören, die Kräfte der Wirtschaft auch noch zu behindern." Die Wirtschaft verlangt deshalb mehr Anzeigeverfahren und weniger Bewilligungsverfahren mit dem Ziel der Verfahrensbeschleunigung. Gleichzeitig soll es nicht zu einer Verschlechterung des Nachbarschutzes kommen. Pacher: "Die Aufgabe der Behörde soll weniger die Genehmigung, sondern viel mehr die Überprüfung von Projekten sein." Um die haarsträubendsten Auswüchse der Bürokratie in Kärnten zu sammeln und in Form eines "Schwarzbuchs Bürokratie" zu veröffentlichen, wird die Wirtschaftskammer in den nächsten Wochen direkt an ihre Mitglieder herantreten und sie auffordern, ihre spannendsten Bürokratieerlebnisse online unter wko.at/ktn/buerokratiestopp mitzuteilen.

Den Amtsschimmel an die Kandare nehmen

Schon jetzt fordert die Wirtschaft, dass alle baulichen und gewerblichen Kleinvorhaben (wie die Errichtung von Einfamilienhäusern, Kfz-Betrieben, Tischlereien, Gasthäusern, Beherbergungsbetrieben, Malereien etc.) von der Genehmigungspflicht entbunden werden und nur mittels Anzeigeverfahren von der Behörde zur Kenntnis genommen werden. Wenn die Behörde nicht innerhalb von vier Wochen reagiert, gilt das Vorhaben als genehmigt.

Die Schaffung einer bürger- und unternehmerfreundlich organisierten Verwaltung setzt eine grundlegende Reorganisation der Verfahrensabläufe in der Verwaltung voraus. Die Möglichkeit für elektronische Einreichung von Projektunterlangen und elektronischer Aktenverwaltung sind dazu erste Schritte. Um mehr Wind in die Reform der öffentlichen Verwaltung zu bringen, schlägt die Wirtschaft vor,

- einen Innovationspreis für lösungsorientierte Behördenverwaltung (PM-Ansatz, Best Practice-Modell) zu vergeben,

- eine öffentliche Diskussion abzuführen zum Thema "Wie viel Wirtschaft braucht die öffentliche Verwaltung - wie viel Verwaltung verträgt die Wirtschaft", beispielsweise in Form

eines "Runden Tisches" von Land, BH, Magistrat und Wirtschaftskammer zur Festlegung gemeinsamer Vorgehensweisen,

- eine offizielle Beschwerde-, Service- und Interventionsstelle einzurichten für alle Behördenverfahren, an denen Unternehmer (auch Bauträger) beteiligt sind und deren Anträge seit mehr als sechs Monaten (§ 73 AVG) nicht entschieden wurden.

Pacher: "Wir müssen die Kräfte der Wirtschaft entfesseln, bevor sie erlahmen. Denn nur eine starke Wirtschaft wird Kärnten und Österreich aus dem konjunkturellen Jammertal herausführen können - und nicht die Bürokratie!"

