Studiengebühren: BZÖ-Widmann: "Töchterles Flickwerk geht nun den Bach runter"

"BZÖ für Einführung eines leistungsorientierten Studiengebühren-Modells mit einer bundeseinheitlichen Grundgebühr von 500 Euro pro Semester"

Wien (OTS) - "Töchterles Flickwerk geht nun den Bach runter". Mit diesen Worten kommentierte BZÖ-Wissenschaftssprecher Mag. Rainer Widmann die heutige Verfassungsgerichtshofentscheidung. "Wir brauchen in Österreich daher einheitliche, faire und gerechte Studiengebühren gekoppelt mit Studienbeihilfen sowie eine entsprechende Ausstattung der Universitäten und nicht so einen "hatscherten Murks" vom Wissenschaftsminister", so Widmann weiter.

Widmann plädierte daher erneut für die Einführung eines leistungsorientierten Studiengebühren-Modells mit einer bundeseinheitlichen Grundgebühr in Höhe von 500 Euro pro Semester. "Wer die Mindeststudiendauer nicht um mehr als zwei Toleranzsemester überzieht, soll gratis studieren können. Wer länger braucht, zahlt je nach Dauer zwischen 500 und 2.000 Euro pro Semester. Studenten, die nebenbei arbeiten, sollen fix 500 Euro zahlen. Überdies schlagen wir 5.000 Euro Einschreibgebühr vor, um die Flut ausländischer Studenten einzudämmen. Österreicher sollen davon befreit sein. Durch diese Maßnahmen werden 500 bis 560 Mio. Euro zusätzlich pro Jahr zur Verfügung stehen. Dieses Geld sollen die Unis außerdem autonomer einsetzen dürfen", erklärte Widmann.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ