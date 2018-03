ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Chevrolet Austrian Bowl XXIX und von der Schwimm-WM Barcelona 2013

Am 27. und 28. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlight am Samstag, dem 27. Juli 2013, in ORF SPORT + ist die Live-Übertragung vom Chevrolet Austrian Bowl XXIX zwischen Raiffeisen Vikings Vienna und Swarco Raiders Tirol um 20.15 Uhr.

Die Live-Übertragung von der FINA-Schwimm-Weltmeisterschaft Barcelona 2013 um 18.00 Uhr, die Höhepunkte vom UCI-Mountainbike-Cross-Country-Weltcup in Val di Sole um 21.15 Uhr, vom MotoGP-Rennen in den USA um 21.55 Uhr und aus der 2. Runde der "Heute für Morgen" Ersten Liga um 22.55 Uhr, das Leichtathletik-Magazin "IAAF World of Champions" mit der Folge "Daegu 2011" um 20.15 Uhr sowie das "Funsport-Magazin" mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 17.15 und 21.45 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 28. Juli.

Die Swarco Raiders treffen im Chevrolet Austrian Bowl XXIX auf die Raiffeisen Vikings Vienna. Das Finale der Austrian Football League findet am 27. Juli in der NV Arena in St. Pölten statt. Während der Chevrolet Austrian Bowl erstmals in der NV Arena zu Gast ist, treffen die beiden Finalisten bereits zum vierten Mal in diesem Jahr aufeinander. Zuletzt spielten sie im Eurobowl XXVII in Innsbruck gegeneinander. Nachdem die Vikings dort die Oberhand behalten konnten, wollen die Tiroler nun ihre zweite Chance nutzen. 34-mal trafen die Swarco Raiders und die Vikings nun schon in einem Pflichtspiel (AFL oder EFL) aufeinander. Dabei gingen die Wiener 24-mal als Sieger hervor. Sie feierten zudem sechs Erfolge in Serie gegen die Tiroler. In einem Austrian-Bowl-Finale stehen sich die beiden Kontrahenten mittlerweile zum achten Mal gegenüber. Die Raiders gewannen drei und die Vikings vier der bisherigen sieben Staatsmeisterschaftsduelle.

Kommentator ist Michael Guttmann.

Mit Jakub Maly, David Brandl, Lisa Zaiser, Caroline Reitshammer und Martin Spitzer haben sich fünf Schwimmer des Österreichischen Schwimmverbands für die Weltmeisterschaft in Barcelona qualifiziert. Spitzer musste aber aufgrund einer Verletzung für die WM absagen. ORF SPORT + überträgt täglich von 28. Juli bis 4. August jeweils von 18.00 bis 20.15 Uhr live aus Barcelona.

Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Mirna Jukic.

Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2011 in Daegu in Südkorea gab es einen einzigen Weltrekord: Die jamaikanische 4x100-Meter-Staffel mit Usain Bolt, Nesta Carter, Michael Frater und Yohan Blake lief mit einer Zeit von 37,04 Sekunden ins Ziel. Diese und weitere Höhepunkte zeigt ORF SPORT + in dieser Ausgabe des Leichtathletik-Magazins "IAAF World of Champions".

ORF SPORT + zeigt die besten Szenen der 2. Runde der "Heute für Morgen" Ersten Liga. Es spielen First Vienna FC 1894 - Cashpoint SCR Altach, SV Horn - SC Liefering, SC Austria Lustenau - TSV Lopocasport Hartberg, SV Mattersburg - SKN St. Pölten und KSV 1919 - SC/ESV Parndorf 1909.

Details sind unter presse.ORF.at abrufbar. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 26. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at